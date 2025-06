Fernando Alonso confirma el paso adelante de Aston Martin, pero revela el punto débil que aún tienen que resolver

Fernando Alonso volvió a puntuar en Fórmula 1, la primera vez esta temporada, y lo hizo ante su público, en el Circuit de Barcelona-Catalunya en el Gran Premio de España.

Sin embargo, el noveno puesto, y los dos primeros puntos en su casillero, no ha borrado las preocupaciones que el bicampeón del mundo arrastra desde el inicio de este nuevo curso.

Aunque reconoce que Aston Martin ha dado un salto cualitativo con su paquete de mejoras, Alonso subraya dos flaquezas que aún lastran al AMR25: la excesiva degradación de neumáticos y la escasa velocidad en recta con DRS.

Alonso partía décimo y su objetivo era claro: progresar posiciones en la salida y optar a un buen botín de puntos. Pero el plan se truncó pronto.

En lugar de avanzar, se vio superado por Nico Hülkenberg y su Sauber. Poco después, en la vuelta 14, cometió un error al pasarse de frenada en la curva 5, lo que lo llevó a la grava y le hizo perder un valioso tiempo.

"Queríamos hacer dos paradas muy iguales, más o menos de 22 vueltas cada una. Pero después de la vuelta 7 acabé el neumático delantero izquierdo. Lo acabé tanto que frené en la curva 5 en las lonas y me fui recto", explicó Alonso. Ese momento parecía haber sentenciado su carrera.

Fernando Alonso bajándose del Aston Martin en el GP de España Aston Martin

Sin embargo, el abandono de Andrea Kimi Antonelli y la entrada del coche de seguridad a falta de 11 vueltas cambiaron el panorama.

Fernando Alonso aprovechó para montar un juego de neumáticos blandos casi nuevos y comenzó su remontada, superando a rivales como Lawson, Ocon y Bortoleto.

Cruzó la línea de meta en décima posición, pero una sanción de 10 segundos a Max Verstappen le permitió subir un puesto más y acabar noveno.

La realidad del Aston

Para Alonso, Montmeló siempre ha sido el termómetro más fiable del rendimiento de un coche. "Barcelona no miente, el coche acaba donde te mereces", afirmó tras la carrera.

Y aunque reconoció que probablemente el coche merecía un duodécimo puesto, las circunstancias del Gran Premio le permitieron sumar sus primeros dos puntos de la temporada.

Pese a ello, el piloto asturiano no se conforma. "Creo que estamos dando pasos adelante, la dirección es la correcta. Pero no hay que parar aquí. Quedan por lo menos tres o cuatro décimas que sacarle al coche para estar en una posición más cómoda".

Esas palabras resumen el estado actual de Aston Martin: han dejado atrás lo peor, pero aún están lejos de la zona noble de la parrilla.

Alonso lo sabe, y se muestra especialmente autocrítico con el rendimiento dominical del AMR25.

"El sábado van muy bien las cosas, me siento competitivo, pero el domingo caemos dos o tres posiciones. Tenemos que entender qué pasa del sábado al domingo y mejorar un poco el domingo".

Desgaste y DRS

Alonso fue muy claro respecto a los puntos débiles del coche. El primero: el excesivo desgaste del neumático delantero izquierdo, que condicionó completamente su estrategia en carrera. "Hemos tenido muchísima degradación, más de la que pensábamos", lamentó.

El segundo problema es ya una constante desde 2023: la baja velocidad punta en recta, especialmente con el DRS activado.

"La velocidad en las rectas ha sido verdaderamente cruel, con el DRS se nos iban", explicó. Para compensarlo, Alonso se vio obligado a inventar adelantamientos en puntos inusuales, como la curva 3 o la 5, algo que definió como "movimientos suicidas".

En este sentido, insistió: "Me gustaría adelantar en las rectas con el DRS como hacen los demás, pero ahora mismo no podemos".

Esta carencia no solo afecta a las opciones de adelantamiento, sino también a la gestión de carrera y al posicionamiento estratégico durante los distintos stints.

Motivación de cara a Canadá

Más allá del resultado, Alonso destacó la energía recibida por parte del público español. "Veía que las gradas estaban de pie y con excitación en las últimas vueltas, porque cabía la posibilidad de sumar los primeros puntos. Así que contento porque se hayan divertido", dijo.

El propio Alonso admitió que el esfuerzo realizado para terminar entre los diez primeros fue descomunal.

"Por desgracia nos hemos acostumbrado a darlo todo para hacer un décimo o undécimo. Este año recuerdo Suzuka, donde sí que me vacié totalmente e hice P11. Totalmente anónima esa carrera. Pero de este año seguramente Suzuka ha sido lo mejor".

En este contexto, el noveno puesto logrado en Montmeló sabe a redención. No sólo por ser el primero del año, sino por haberlo conseguido en casa, ante su afición y después de semanas muy duras.

"Nos lo merecíamos ya. Nos lo merecimos por ritmo en Imola y en Mónaco incluso un sexto o un séptimo. Ha llegado aquí, que estábamos al borde de merecerlos, pero contento de que haya sido aquí y de que la gente lo haya disfrutado".

Consciente de que ahora lucha en la zona media, Fernando Alonso identifica claramente a sus rivales: Hadjar, Hülkenberg, Gasly. "Ese campeonato, esa minicarrera que hacemos entre nosotros, si no la consigues ganar te da un poco de coraje", comentó.

Por eso ya piensa en el Gran Premio de Canadá, una cita que siempre se le ha dado bien. "Canadá tendría que ser amiga, es un circuito que siempre nos ha ido muy bien. Voy optimista a la próxima y luego a partir de Canadá llegue alguna pieza nueva que nos dé otro saltito".

Aston Martin prevé introducir nuevas mejoras en Montreal que podrían permitir otro pequeño salto. Alonso mantiene la motivación intacta y no pierde la esperanza de terminar más arriba en próximas carreras.

El paso adelante de Aston Martin es indiscutible. Lejos queda el desastre de Miami, donde el equipo fue el más lento en pista. Desde entonces, el nuevo paquete aerodinámico ha permitido entrar de forma constante en Q3 y volver a la lucha por puntos. Pero aún hay camino por recorrer.

Fernando Alonso quiere más. Lo ha dejado claro. Celebrar dos puntos ante su afición es bonito, pero insuficiente para un competidor nato como él.

Hasta que el coche no sea competitivo también los domingos y no tenga que jugarse el pellejo adelantando en curvas imposibles, el trabajo no estará terminado. El AMR25 ha mejorado, sí, pero aún tiene deberes por hacer.