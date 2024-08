F1, en directo | Clasificación del GP de Países Bajos: en marcha la Q2 con Alonso y Sainz

Tras una primera jornada en la que Verstappen acabó segundo y quinto en las dos primeras tandas de entrenamientos libres y Pérez, décimo segundo en ambas, ambos coincidieron en que todavía tienen margen de mejora y "trabajo por hacer", según un comunicado del equipo Red Bull Racing.

Verstappen insistió en no pudieron rodar mucho en la primera tanda pero en la segunda, cuando pudieron ver la velocidad real, no tenían "el ritmo suficiente" y de momento no tienen una respuesta sobre "cómo mejorar" aunque se pasarán la tarde y la mañana de este sábado "estudiándolo". A ver qué ocurre en la qualy dentro de un rato.