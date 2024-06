Aston Martin se rinde a Fernando Alonso en el GP de España y renunciará al color verde en Barcelona

La Fórmula 1 aterriza en España este fin de semana en el que será el penúltimo Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló. Fernando Alonso y Carlos Sainz serán los grandes protagonistas a lo largo de estos días y Aston Martin no ha dejado pasar la ocasión.

La escudería de Silverstone ha preparado una colección de ropa y gorras del equipo en el que renuncian a su emblemático color verde para sustituirlo por un degradado de naranja y amarillo. Una paleta de colores que recuerda mucho a las que usarán los atletas españoles en los Juegos Olímpicos en un nuevo uniforme que tanto revuelo generó en su presentación.

El merchandising en los equipos de Fórmula 1 hace tiempo que es una pieza muy importante en la promoción e imagen de los mismos y eventos como el GP de España son una buena opción para Aston Martin de promocionarse y ganar visibilidad.

Fernando Alonso con la equipación especial de Aston Martin para el GP de España 2024 Aston Martin

Entre los nuevos productos ofertados por la escudería destacan la camiseta color amarilla, la gorra y el gorrito, de precios nada módicos (42 libras, casi unos 50 euros). Como no podía ser de otra manera, Fernando Alonso ha ejercido de modelo para esta nueva colección de ropa y está por ver si será la misma que utilice durante el fin de semana en Montmeló.

La colección de productos especiales de Aston Martin para el GP de España de F1 Aston Martin

Un GP sin opciones

El Gran Premio de España será un fin de semana complicado para Aston Martin, uno más en lo que va de temporada. La escudería de Silverstone sigue sin lograr exprimir del AMR24 todo el rendimiento y velocidad que creían que tenía a principio de temporada.

Pese a las evoluciones y mejoras que han llevado a las últimas carreras, el rendimiento del monoplaza sigue muy lejos de la cabeza. El mayor peligro para Aston Martin en este momento no es no lograr mejorar el coche sino que sus rivales sí que lo están logrando y eso provoca que la brecha de tiempo a recortar cada vez sea mayor.

Pese a todo, en Aston Martin defienden que la situación está controlada y no quieren generar pesimismo. El director del equipo, Mike Krack, después de un GP de Canadá positivo para el equipo, aseguró no estar preocupado por el futuro. De hecho, explicó que los pasos importantes dados en 2023 no necesariamente tienen que replicarse en la temporada actual, sino que deben verse en el largo plazo.

Mike Krack dialoga con Fernando Alonso en el box de Aston Martin Aston Martin

"Estamos desarrollando el coche carrera tras carrera, a veces funciona bien y otras no tanto". Así lo expresó el director del equipo Aston Martin al final del último GP en Canadá. "Así que esto es algo que hay que entender para luego tomar la dirección correcta", explicó.

"En Imola, la primera pregunta era si las actualizaciones no funcionaban. A veces juzgamos demasiado rápido el rendimiento de un equipo, de una actualización o del coche en general y sobre todo también de los pilotos", replicaba Krack a las preguntas de la prensa sobre cúando lograrían recortar tiempo con los equipos de cabeza.