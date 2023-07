Szafnauer no guarda rencor a Fernando Alonso: "Era libre de fichar por Aston Martin"

A punto de cumplirse un año del fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin, todavía quedan incógnitas sobre los motivos de su salida de Alpine. Las dos partes tienen sus razones, pero el jefe de equipo de la escudería gala, Otmar Szafnauer, asegura que no "guarda rencor" al piloto asturiano.

Después del catastrófico Gran Premio de Hungría para Alpine, en el que Gasly y Ocon tuvieron que abandonar en la primera vuelta, Szafnauer se pasó por el pódcast oficial de la Fórmula 1 Beyond The Grid y quiso aclarar la razón por la que Fernando Alonso decidió cambiar de aires: "Quería más tiempo y un contrato de una duración más larga que la que le ofrecíamos y creo que Aston Martin le ofreció un contrato más a largo plazo".

Unas palabras que contrastan con las declaraciones de Alonso tras el Gran Premio de Hungría en las que afirmó que no "no tuvo elección" ya que no existió ninguna propuesta por parte de Alpine: "Si hubiera tenido una oferta de Alpine al inicio de año la habría firmado, estoy seguro. Pero sólo tuve una oferta (la de Aston Martin) y la acepté".

Otmar Szafnauer durante un Gran Premio de Fórmula 1 Europa Press

El mandamás de Alpine aseguró que su relación con Alonso sigue siendo buena: "Si se da el caso y nos cruzamos, hablo con Fernando, pero no ocurre mucho. Ya no somos del mismo equipo. No hay rencores, Fernando era un agente libre en ese momento".

Contento con los suyos

La marcha de Alonso rumbo a Aston Martin y el conflicto por el fichaje frustrado de Oscar Piastri generó varios problemas en la escudería francesa que finalmente cerró la incorporación de Gasly como compañero de Ocon. Una dupla con la que Szafnauer está satisfecho: "La experiencia de Fernando vale mucho. Sin embargo, ahora tenemos a dos pilotos que son relativamente jóvenes, son rápidos y también tienen experiencia".

Sin embargo, los resultados en esta primera mitad del campeonato muestran que el rendimiento de Alpine ha bajado respecto al año pasado. Actualmente ocupan la sexta posición en el Mundial de Constructores (fueron cuartos el 2022) y sus pilotos se encuentran en entredicho después de abandonar en las dos últimas carreras.

Mientras tanto, desde el muro de Aston Martin todo son sonrisas. Los últimos grandes premios han "empañado" un poco el gran comienzo de temporada, pero las sensaciones son muy positivas. Así lo demuestran los números, especialmente los de Fernando Alonso: 6 podios en 12 carreras y tercero en el Mundial tras los Red Bull.

Ahora toca volver a remar y recuperar los grandes resultados de las primeras carreras. Para ello, desde Aston Martin trabajan para traer nuevas mejoras después del parón veraniego que permita a Fernando Alonso a volver a soñar con el podio.

