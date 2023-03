Carlos Sainz, Verstappen y Hamilton se rinden a Fernando Alonso: "Si está arriba la F1 es mejor"

La Fórmula 1 volvió con el inicio de la temporada 2023 y con Fernando Alonso compitiendo por el podio. Tan bien lo hizo el piloto asturiano que logró subirse al cajón, por detrás de Max Verstappen y de Sergio 'Checo' Pérez; y, además, se llevó el premio a 'piloto del día' por parte de la organización.

El español de Aston Martin estaba feliz, pero también otros nombres importantes de la parrilla. Desde Carlos Sainz a Max Verstappen, pasando por Lewis Hamilton o su compañero de equipo Lance Stroll. Todos disfrutaron y celebraron el 'regreso' de Fernando Alonso.

Carlos Sainz fue uno de los que 'sufrió' a Fernando Alonso. El asturiano adelantó a su compatriota para arrebatarle el podio, el 99 para él en el Gran Circo. "Lo hemos intentado todo, pero luego poco a poco la carrera ha ido tomando forma y acabamos detrás de Fernando y Aston Martin, que era el lugar que les correspondían", dijo el de Ferrari.

Además, Carlos Sainz destacó que ha "respetado" a Fernando Alonso "siempre", al mismo tiempo que dejó un 'pero' a su Ferrari: "Este circuito, con esta degradación no era nuestro fuerte... Con este coche no puedo tirar al máximo porque me como las ruedas. Siempre he respetado a Fernando, tanto él como Aston Martin se merecen este podio, ha hecho un gran trabajo".

Reacciones de campeones

También el vigente campeón y favorito al título en este 2023 destacó el podio de Alonso: "Si Fernando Alonso está arriba nos vamos a divertir. La F1 es mejor si Alonso llega a luchar por podios". "Como me alegro por Fernando... Tenerlo ahí arriba me gusta mucho. Solo le he dicho que se vaya acostumbrando a esto", agregó Verstappen.

Max Verstappen, 'Checo' Pérez y Fernando Alonso, en el podio del GP de Bahrein 2023 Reuters

Lewis Hamilton también se alegró por Fernando Alonso, al que también sufrió en el Circuito Internacional de Sakhir: "Estoy muy contento y todo el mundo está impresionado lo que han hecho Alonso y Aston Martin. Es emocionante volver a pelear con él. Lo positivo es que tengo lo que se necesita para pelear y competir".

El otro Aston Martin de la parrilla, el de Lance Stroll, se mostró muy contento con el resultado de su compañero de equipo en Bahrein: "Enhorabuena a Fernando... Tenemos un coche genial de conducir y estoy muy contento de todo lo que ha pasado hoy. Era muy difícil imaginar que sin poder casi moverme hace 10 días iba a estar aquí"

