Fernando Alonso: "Es un sueño cumplido, antes no podía pensar en luchar con Ferrari y Mercedes"

Fernando Alonso comienza su andadura con Aston Martin de la mejor manera. Tercera posición para el piloto español en el Gran Premio de Bahrein 2023. Tan solo los dos Red Bull de Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez fueron más rápidos que el dos veces campeón del mundo con Renault.

Nada más conseguir su primer podio de la temporada, el 99 de su carrera, 'Magic' Alonso felicitó tanto a su compañero Lance Stroll como a su escudería: "Lo primero enhorabuena a Lance, que tuvo que someterse a cirugía a doce días y hoy ha estado luchando con todos. Este resultado es increíble para el equipo".

"Ha sido un fin de semana genial y terminar en el podio la primera carrera del año es realmente increíble. Lo que ha hecho Aston Martin en invierno es irreal, llegar con el segundo mejor coche a la primera carrera del año", continuó diciendo el piloto asturiano.

Max Verstappen, 'Checo' Pérez y Fernando Alonso, en el podio del GP de Bahrein 2023 Reuters

Aunque Alonso quiso recordar que tampoco fue una carrera perfecta para él: "Obviamente me gustaría empezar por delante de ellos (Ferrari y Mercedes), pero no hemos salido bien. He tenido que adelantar a mis rivales sobre la pista y así ha sido más emocionante. La gente lo ha disfrutado y nosotros también".

Sueño cumplido

Lo que dejó claro es que pasó en el Circuito Internacional de Sakhir era impensable para él hace tan solo unos meses: "Es un sueño cumplido. Hace ocho meses nunca pensaría que podría luchar con Ferrari y Mercedes. De hecho, te habría dicho que hacer un podio este año era imposible y que mejor pensar en eso en 2024".

"Hoy hemos sido el segundo coche más rápido en pista después de Red Bull y ha sido una sorpresa para todo el equipo. Ahora debemos disfrutar del momento, saborear este resultado y ver qué pasa en Jedha que es un circuito de condiciones muy diferentes a este", añadió.

"El proyecto es nuevo. Tanto Red Bull como Ferrari han mantenido el concepto de coche que tenías y se ve con son proyectos muy continuistas y nosotros somos un equipo que lo tiene todo nuevo. Nuestro coche es nuevo y vamos a encontrar muchas prestaciones en las próximas carreras, así que estoy muy contento. No sé que más decir", siguió diciendo Alonso.

Fernando Alonso, en el podio del Gran Premio de Bahrein 2023 Reuters

Además, el asturiano recordó no solo a su compañero, sino también a los pilotos reservas de Aston Martin en un día tan especial: "Hemos hablado mucho Lance, Vandoorne y Drugovich y yo estos días en las comidas y demás. Hemos hecho innumerables ideas entre todos y hasta ahora era todo como muy virtual. Vimos todas esas ideas plasmadas en la pista".

"Sin duda, se ve que el proyecto va bien y la energía y la gente... están como motos. En Aston Martin tienen un ambientazo y todos los mecánicos le ponen unas ganas que me contagian. Ya le dije a Pedro de la Rosa que estuviese tranquilo", sentenció Fernando Alonso

Rueda de prensa

Ya en rueda de prensa, Fernando Alonso analizó lo sucedido: "Es un comienzo perfecto, no esperábamos estar ahí, creíamos estar en zona media, no teníamos en el radar hacer podio... Hoy nos hemos encontrado el segundo mejor coche en Bahrein y esperamos hacer una gran campaña en lo que queda".

En cuanto a lo que viene, comentó lo siguiente: "Siempre espero que puedo volver a dar un paso atrás... Pero ahora... veremos en Jeddah, porque si somos fuertes en las dos siguientes carreras, tendremos una gran temporada en 2023". Y, para finalizar, no obvió ese toque con su compañero: "Pensaba que era Russell, pero ha sido Stroll... Hemos tenido suerte, porque los dos hemos podido continuar y ambos coches han conseguido muchos puntos".

Además de Fernando Alonso, también habló el GP de Bahrein el ingeniero de Aston Martin Mike Krack: "Creo que hoy tenemos que difrutar, hemos hecho un pedazo de esfuerzo... Pinta muy bien para el futuro, hemos confirmado que hemos dado un gran paso hacia adelante".

