Ni Ferrari ni Fernando Alonso: Verstappen tiene claro cuál será su gran rival en 2023

Red Bull levantó el telón de la temporada 2023. La vigente campeona, tanto en el Mundial de pilotos como en el de constructores, presentó el RB19 con el que tratará de defender su corona este año. Al frente estuvo Max Verstappen, que no aspira a otra cosa que no sea su tercer título.

El piloto neerlandés dejó varias declaraciones tras la presentación del RB19. Habló sobre sus rivales para esta temporada y también se refirió a la sanción que recibió Red Bull por sobrepasar el límite económico en 2021. Verstappen no se muestra preocupado y confía en sus opciones de ganar por tercer año seguido.

Verstappen vuelve a poner a Mercedes en la pelea por el título de la Fórmula 1. Cree que será el gran rival que tendrá Red Bull este año, relegando a Ferrari a un segundo plano pese a ser la escudería con la que compitió la mayor parte del curso pasado. Tampoco Aston Martin, pese al ilusionante fichaje de Fernando Alonso, parece entrar en sus quinielas.

"Creo que en el tramo final del año pasado, Mercedes parecía muy fuerte cuando lo tenía todo en orden, pero otras veces no estaban ahí. Para mí, es difícil decirlo porque no estoy en su equipo, pero lo veremos este año. Si entienden bien su coche y lo mejoran, serán nuestro máximo rival en 2023", dijo Verstappen.

En cuanto a la Scuderia, con Leclerc y Sainz a los volantes, dijo: "También me da la sensación de que Ferrari será fuerte, pero cuán fuerte realmente es difícil saber. Mercedes ha demostrado en los últimos años ser un gran equipo y tiene muy buen grupo de gente. Yo confío en el personal de Milton Keynes para que haga un coche muy fuerte junto a un buen motor para tener un paquete sólido con el que luchar contra ellos".

Sanción a Red Bull

Verstappen está tranquilo de cara a la temporada a pesar que Red Bull tuvo que trabajar con una multa de 7 millones de dólares y perdiendo el 10% de su tiempo en el túnel de viento por la sanción de 2021: "Por supuesto que he pensado en lo que nos puede afectar el castigo, pero creo que tenemos mucha gente muy competente en nuestra fábrica. Evidentemente, hace las cosas un poco más difíciles, pero sea como fuere prefiero estar en la posición en la que estamos. Terminar siempre segundo o tercero en el campeonato es mucho más deprimente. Tenemos mucha gente buena y tenemos que ser un poco más precisos con lo que estamos haciendo en el túnel de viento, pero no creo que vaya a ser un gran factor que nos limite a la hora de decidir si vamos a ganar el título o no".

El RB19 vio la luz con un diseño calcado a su predecesor, aunque esto no importa a Verstappen. La clave ha de estar en el interior del coche: "El tiempo dirá si tenemos la oportunidad de luchar de nuevo por el Mundial. No estoy pensando en estas cosas, es más importante centrarnos en tener un coche competitivo. Hay que asegurarse de que rodamos bien, sin problemas y de que somos rápidos. He hablado sobre las mejoras de rendimiento, pero no he visto imágenes, tampoco estoy muy interesado, sólo quiero un coche rápido".

