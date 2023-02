Neuer carga contra el Bayern Múnich y deja su salida en el aire: "Sentí que me arrancaron el corazón"

A sus 36 años, Manuel Neuer atraviesa el momento más difícil de su carrera deportiva. Lesionado de gravedad tras sufrir un accidente esquiando, el portero alemán ha recibido otro golpe dirigido desde el Bayern Múnich. Su club despidió a Toni Tapalovic, quien fuera preparador de porteros para los bávaros desde 2011.

Neuer, en una entrevista para The Athletic, se ha mostrado dolido por la decisión tomada por el Bayern. Conocía a Tapalovic desde su etapa en el Schalke 04 y cuando empezó a trabajar con él en Múnich fraguaron una estrecha relación. Tras su despido, el capitán del equipo ha estallado públicamente contra los que mandan en el club germano.

Tapalovic, según la directiva del Bayern, fue despedido por sus diferencias con otros miembros del equipo de trabajo que dirige el entrenador Julian Nagelsmann. Brecha en el vestuario bávaro que pone en riesgo la continuidad de un emblema del club, como lo es Manuel Neuer.

[Manuel Neuer se parte la pierna esquiando y se pierde el resto de la temporada]

"Ese golpe me afectó muchísimo. Me lo dijeron los responsables del club. Salió de la nada. Para Toni también. No lo entendí en absoluto. Realmente me derribó. Toni siempre fue un jugador de equipo con nosotros, todo el mundo lo veía así. Durante once años y medio no trabajó para mí, sino para todo el grupo de porteros, para el cuerpo técnico y para el club. Siempre pudimos separar el trabajo de la vida privada", resaltó Neuer.

Y añadió: "Para mí fue un golpe, cuando ya estaba en el suelo. Sentí como si me arrancaran el corazón. Fue lo más brutal que he vivido en mi carrera. Y he vivido muchas cosas. Me he curtido. Pero lo que ha pasado ahora es de otro nivel. Todo el mundo en nuestro grupo de porteros se hizo pedazos. La gente se echó a llorar. Creo que eso lo dice todo. Los porteros somos un equipo dentro del equipo, pero Toni era popular entre toda la plantilla".

Manuel Neuer, operado tras romperse la pierna esquiando Instagram

Esto ha pillado a Neuer en un momento ya de por sí complicado por la lesión que sufrió realizando una activad que ponía en riesgo su físico. Sobre el accidente y cómo se recibió la noticia en el Bayern, contó lo siguiente: "Puse una foto en nuestro grupo de WhatsApp y me disculpé. También llamé a los responsables, les pedí disculpas y les dije que lo sentía. Los jefes del Bayern estaban en estado de shock. Al principio nadie podía decir nada. Quizá por eso se mostraron un poco reservados conmigo. Puedo entenderlo".

Neuer no oculta su enfado por este cúmulo de circunstancia y deja en el aire su futuro: "Se han dicho cosas con las que no estoy de acuerdo. Nada de lo que escuché habría descartado la posibilidad de hablar entre nosotros y aclarar las cosas. He pensado en todo lo posible, incluido mi futuro en el club".

Kahn ataca a Neuer

Las palabras de Neuer han tenido respuesta. Oliver Kahn, otro mítico portero del Bayern y actual director general del club, replicó a su compatriota: "Lo que dijo Manuel en relación a la salida de Toni Tapalovic no es propio de él como capitán ni de los valores del Bayern. Además, sus declaraciones llegan en un momento inoportuno porque estamos ante partidos muy importantes. Está personalmente afectado, hay que entenderlo hasta cierto punto. Le explicamos que la decisión no se tomó a la ligera en lo que respecta al entrenador de porteros y que era lo mejor para nuestro equipo en ese momento".

Kahn comparó la situación de Neuer con algo que le tocó vivir a él en 2004: "Nuestro entrenador de porteros, Sepp Maier, se sintió maltratado por la DFB -Federación alemana- y se separaron. Había trabajado con Sepp durante años y teníamos una relación amistosa y de confianza. Estaba decepcionado y enojado con la Federación alemana en ese momento". Sin embargo, lanzando otro 'dardo' a Neuer, aseguró que "los objetivos comunes eran la prioridad para mí. Eran más importantes para mí que mis sentimientos personales. Y por eso decidí en ese momento no hablar en público. Manuel ahora ha hecho lo contrario".

Sigue los temas que te interesan