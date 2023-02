"Tebas es el peor gestor empresarial, está matando a LaLiga": el balance del economista Sala-i-Martín

El cierre del mercado de fichajes de invierno dejó un preocupante análisis para el fútbol español. Los clubes de LaLiga apenas gastaron 31,9 millones de euros cuando en la Premier League se desembolsaron hasta 829,8 'kilos'. Una brecha abismal que pone el punto de mira sobre la gestión de Javier Tebas sobre la patronal.

De este asunto habló esta semana el economista Sala-i-Martín en el programa El matí de Catalunya Ràdio. El experto, que también es catedrático de Economía de la Universidad Columbia (Nueva York, EEUU), ofreció un contundente balance sobre lo que está ocurriendo en LaLiga responsabilizando a Tebas de ello.

"Se le ha ido la olla y es un egomaníaco, se pasa el día en Twitter", dijo Sala-i-Martín sobre el presidente de LaLiga. "Tebas pasará a la Historia como el peor gestor empresarial, no solo del fútbol sino de todas las empresas", añadió.

[La Premier es la verdadera Superliga: gastó este curso lo que LaLiga en los últimos 4 años y medio]

El economista, además, habló sobre la tensa relación que mantiene en la actualidad el Barça con Tebas. El presidente de LaLiga no quiso aceptar, en primer momento, la inscripción de Gavi como jugador del primer equipo y Sala-i-Martín cree que todo parte de la negativa culé a aceptar la oferta de financiación del fondo CVC.

"Como el Barça no ha firmado con CVC no se le ha permitido la flexibilidad salarial. Lo que hace Tebas no es gestionar LaLiga, es chantajear", señaló. Y sobre Tebas, para rematar, dijo: "Está matando a LaLiga, igualándola por abajo con un sistema que se autodestruye".

El fichaje de Enzo

Además, el economista y profesor habló sobre el fichaje de Enzo Fernández, del Benfica, por el Chelsea a cambio de 120 millones de euros. La locura del último día del mercado de invierno tiene sentido para el experto en economía: "Los clubes pueden llegar a pagar lo que quieran y, al final, se considera un buen o mal fichaje según el rendimiento, ya que los equipos quieren títulos", dijo sencillamente.

Sala-i-Martín considera un buen criterio para determinar qué liga es la más determinante del momento mirar al esfuerzo que hacen para fichar futbolistas de fuera. En eso, la Premier League lleva una abultada ventaja como se ha visto una vez más durante el mes de enero.

LaLiga fue cuarta entre las cinco grandes ligas en dinero gastado en fichajes durante la última ventana de traspasos. Tras el campeonato inglés, quedaron la Ligue-1 francesa con un desembolso de 118 millones de euros y la Bundesliga alemana con 68,3 'kilos'.

Sigue los temas que te interesan