La última sobrada de Romario al comparar su Barça con el de Guardiola: "Soy mejor que Leo Messi"

Cada vez que habla Romario pasa algo. Una de las mayores características del polémico exjugador brasileño es que nunca deja indiferente a nadie y que lo de la humildad no va del todo con él. Ahora, en su última aparición, ha vuelto a hacer gala de ese ego exacerbado que tantas veces ha exhibido durante su trayectoria.

Romario ha participado en un divertido reto planteado por la cadena ESPN en el que tenía comparar a dos de los mejores equipos de la historia. Uno era el Barça del 'Dream Team' entrenado por Johan Cruyff, en el cual él era la máxima estrella y el jugador diferencial, y el Barça que años después patentaría Pep Guardiola.

El que fuera el líder del centro del campo de aquel primer equipo se convirtió poco después en el arquitecto del segundo. Fue el hilo conductor perfecto del 'cruyffism' que pasó de generación en generación hasta instalarse como manual de instrucciones de Can Barça y de La Masía. Sin embargo, incluso por encima de esa filosofía resaltaba el talento natural e individual de jugadores tocados por la varita.

[El polémico gol del Barça contra el Betis y la explosiva protesta de Borja Iglesias]

En ese primer equipo era el propio Romario quien hacía de verso libre para romper todos los esquemas. En el Barça de Guardiola, era Leo Messi. Romario ha comparado ahora ambos equipos eligiendo jugador por jugador cuál de los dos era mejor. Sin embargo, el morbo y la sorpresa han llegado cuando ha tenido que hablar sobre sí mismo.

Romario, en su labor como político Reuters

La lógica comparación poner frente a frente su talento y el de Leo Messi. Y Romario no lo ha dudado, ya que no le ha temblado el pulso para ponerse, no solo a la altura de uno de los mejores de la historia, sino situarse incluso por encima en ciertos aspectos del juego. A pesar que de Messi es, junto a Cristiano Ronaldo, el mejor goleador y asistente de la historia, Romario cree que cerca del área y de cara a la portería rival, él era mejor que el argentino.

Romario mejor que Messi

"Somos jugadores diferentes, en su posición él es mejor, pero en la mía, yo soy mejor". Una osadía que está dando la vuelta al mundo y que está siendo muy comentada tanto en Brasil como en Argentina. Dos países históricamente enfrentados en el planeta fútbol, pero que en esta ocasión tienen claro que la sobrada de Romario está bastante fuera de lugar y es que a pesar de su calidad y sus números, compararse con Leo Messi es una utopía.

Si de Messi se debate sobre si es el mejor de la historia, especialmente tras haber ganado el Mundial con Argentina, de Romario se tiene claro que ni siquiera es el mejor jugador brasileño de todos los tiempos. Nombres como Pelé, Ronaldo o incluso Ronaldinho aparecen por delante del que fuera el gran goleador de aquel Barça de Cruyff en el que compartía cartel con figuras como Zubizarreta, Bakero, Laudrup, Koeman, Stoichkov, Eusebio, Guardiola o Julio Salinas.

Sigue los temas que te interesan