El polémico gol del Barça contra el Betis y la explosiva protesta de Borja Iglesias

El Barça es más líder tras la victoria de este miércoles contra el Betis (1-2), pero no estuvo exenta de polémica. El conjunto verdiblanco protestó en su casa por la jugada que resultó en el 0-1 de los azulgrana, acabando así con la defensa de su portería que hasta el momento habían mantenido los de Pellegrini.

El beticismo se encendió por el gol de Raphinha. En el minuto 65, Gavi recibe una falta en el centro del campo que saca Frenkie de Jong con rapidez tras recibir el balón de parte de Guardado. El Barça arma rápido la jugada que acaba en el tanto del brasileño que abría el marcador.

Hay dos razones que provocan el enfado del Betis en esa jugada. Primero reclaman que había una falta previa sobre Ruibal que no señala De Burgos Bengoetxea. Además, se queja de que la zona desde la que De Jong saca la falta con rapidez está muy alejada del sitio real en el que se produce la acción. El Betis cree que debió repetirse el saque, aunque en la repetición se observa cómo Gavi termina cayendo a varios metros de donde se produce la falta.

[El doble varapalo judicial a LaLiga: victoria de la Superliga y obligada a inscribir a Gavi]

No sirvió de mucho el enfado al Betis, que solo podía lamentarse de la derrota tras el pitido final. Aún así, fueron varias las caras béticas que ante los micrófonos se quejaron de una acción, según ellos injusta, que acabó determinando el partido. El más expresivo fue el delantero Borja Iglesias, que ya en el banquillo dejó una imagen viral.

Borja Iglesias se quejó de la actuación arbitral, al asegurar que "a veces se pitan cosas distintas" dependiendo de qué equipo es el que comete la infracción. El ariete admitió, en declaraciones a Movistar+, que ante el Barça "siempre son partidos así", ya que "es difícil quitarles el balón y son capaces de someterte y meterte en tu campo", pero aseguró que "hasta el primer gol" el Betis "estaba bien".

La queja de Borja Iglesias en eel banquillo durante el Betis - Barcelona

"A partir de ahí, ha sido otro partido", reconoció el delantero gallego, quien admitió haber terminado "un poco enfadado" sin entrar "a evaluar si han sido merecedores del triunfo, pero es que a veces se pitan cosas distintas" según qué equipo cometa una infracción, recalcó.

"Mi protesta ha sido bastante clara. No tengo nada más que decir. No me había enterado de que al final han expulsado a (William) Carvalho por protestar. Bueno, estas cosas pasan", indicó Borja Iglesias, que cuando estaba el banquillo reaccionó a la decisión arbitral agarrando el escudo del Betis en su camiseta.

Sobre el partido, el ariete compostelano señaló que hubo situaciones en las que los béticos podrían "haber estado más finos arriba" y que él, "personalmente", tuvo "dos o tres, como la dejada a Juanmi", en las que les ha "faltado el acierto de otros partidos".

Sigue los temas que te interesan