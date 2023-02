Mbappé se lesiona y peligra para la Champions League contra el Bayern: "Me duele demasiado"

El PSG contiene la respiración por Kylian Mbappé. El delantero parisino tuvo una noche aciaga a pesar de la victoria de su equipo contra el Montpellier por 1-3. En poco más de 20 minutos que estuvo sobre el césped, falló un penalti dos veces y luego se retiró del campo lesionado. Preocupación por la fecha en la que podría volver.

Es raro ver a Mbappé en la enfermería y este jueves se le realizarán pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión. El temor es que el parte le deje fuera de una fecha clave en el calendario del PSG: la ida de los octavos de Champions League contra el Bayern Múnich, que se juega en 12 días (14 de febrero, 21:00 horas).

Mbappé peligra para el partido de Champions en el Parque de los Príncipes. Todo empezó por un golpe de un rival, Léo Leroy, que impactó en la parte posterior de su muslo izquierdo. Luego de un apoyo, el jugador del PSG sintió mucho dolor y se echó al suelo para pedir el cambio.

Las imágenes eran preocupantes para los aficionados parisinos. A los 20 minutos, y tras explorado por los médicos en el mismo campo, Mbappé era sustituido por el joven Hugo Ekitike. En su camino al banquillo, la cámaras de Canal+ le captaban decir lo siguiente: "Me he hecho daño en un apoyo. Ah, tengo demasiado dolor".

Tras el partido, el entrenador del PSG Christophe Galtier quiso bajar el nivel de las alarmas: "Recibió un golpe detrás de la rodilla y en el músculo. Es una contusión o un hematoma, aún no lo sabemos. Pero con el calendario de partidos, no queremos correr ningún riesgo ya que tenemos una agenda muy apretada".

Galtier también hablaba de Sergio Ramos, otro jugador que no pudo acabar el partido por un golpe: "No parece gran cosa lo de ninguno de los dos. Ya veremos. Son (Mbappé y Ramos) muy importantes. Por lo que vimos en el descanso y lo que pudimos hablar después del partido, no hay demasiada preocupación. Pero, como jugamos cada tres días…", terminó por decir el entrenador francés.

Triunfo del PSG

Leo Messi y Fabián Ruiz repararon al final una tarde de desgracias del Paris Saint-Germain, que salió victorioso de Montpellier después de dos goles anulados por el VAR y de perder antes de la media hora, por lesión, a Mbappé, que falló un penalti dos veces, y a Sergio Ramos.

Durante la primera mitad todo eran malas noticias para el conjunto de Galtier que necesitaba un triunfo, un espaldarazo en la Ligue 1 después solo haber podido ganar uno de sus últimos cuatro partidos. El reencuentro con el triunfo acentúa su liderato. Amplía a cinco puntos su distancia respecto al Marsella, ahora segundo, después de que el Lens flaqueara contra el Niza (0-1).

Marcó Leo Messi, en el 34, pero el VAR invalidó el gol. Igual que en el minuto 52, cuando Achraf llevó la pelota a la portería. También de manera ilegal. Cambió el asunto a partir del 55. En una contra dirigida por Carlos Soler que envió el balón a Achraf, en profundidad. El lateral encaró al meta que rechazó el balón. Cayó a Ekitike que centró a Fabián Ruiz que no falló.

Leo Messi celebra un gol con el PSG Reuters

Llevó la tranquilidad el tanto del español que asistió en el segundo, en el minuto 72, culminado a la perfección, con una finalización de lujo, por Messi.

Aún así le tocó sufrir de nuevo al final porque los locales acortaron distancias por medio de un centro de Stephy Mavididi que culminó Arnaud Nordin que apenas alentó al equipo de Romain Pitau porque en el añadido, Warren Zaire-Emery volvió a ensanchar la renta para el campeón.

