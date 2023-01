El presidente de la FIA, sobre la unión de Andretti y Cadillac: ¿Cómo íbamos a decir no a General Motors?

El mundo del motor sigue dando que hablar y lo hace casi siempre a través de sus grandes figuras. Esta vez ha sido Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, el que ha despejado los entresijos de sus negociaciones con Andretti y Cadillac para un posible desembarco en el mundo de la Fórmula 1.

El máximo mandatario de la Federación Internacional de Automovilismo sigue dando a conocer nuevos datos del Gran Circo. Si hace días desvelaba la oferta de Arabia Saudí a Liberty Media para quedarse con los derechos deportivos, ahora ha despejado las dudas de sus conversaciones con Andretti para preparar su llegada a las parillas de los Grandes Premios.

Hace unas semanas, por sorpresa, Andretti y Cadillac hacían pública su unión para preparar un proyecto conjunto a la Fórmula 1. No ha sido la única candidata, pero sí la más importante ya que llega respaldada por todo un gigante como General Motors en el sector del automovilismo.

"Hablé con Mario y Michael Andretti en el fin de semana del Gran Premio de Miami. Fuimos muy claros en nuestra respuesta en ese momento. Queremos un fabricante, le dijimos a Andretti que si trabajan con uno sí le tomarían en serio. Les alentamos y cumplieron", explicó en unas declaraciones que publica Auto Motor und Sport.

"¿Cómo podríamos decirle que no a alguien como General Motors? Imagínate si hiciéramos eso, estaría mal. No me eligieron para ganar dinero, me eligieron para apoyar el deporte. Soy un representante electo del deporte, necesitamos una FIA fuerte y justa. La equidad es muy importante para nosotros", defendió Sulayem en la entrevista.

Mohammed Ben Sulayem durante el Gran Premio de Estados Unidos. REUTERS

Aún así, las relaciones entre Sulayem y Domenicali, presidente de F1, no pasan por su mejor momento. La discrepancia entre los dos sectores han hecho que haya ido creciendo la tensión entre ambos, más tras las palabras del Dubái rechazando públicamente una oferta de casi 20.000 millones a través de sus redes sociales.

Silencio de la Fórmula 1

Pese a las continuas interacciones de Ben Sulayem en cuestiones referidas a la Fórmula 1, lo único cierto es que la FIA solo tiene potestad en temas reglamentarios. Por lo tanto, todo eso quedaría a la elección del Gran Circo y, de momento, no se han mostrado partidario de ello. Un silencio que va en la línea contraria a la que propone el presidente de la Federación.

Lo cierto es que en más de seis años, la Fórmula 1 no ha ampliado la parrilla tras la abrupta salida de Manor. Aunque el proyecto de Andretti y Cadillac no sea para entrar de manera inmediata, sí que se prevé que haya contactos para darles cabida a partir de 2026. Para ello, la F1 debería de dar su brazo a torcer y aceptar que haya más escuderías dentro del Gran Circo.

