Rusia explota contra la "inadmisible" decisión del COI: "La política no debe mezclarse con el deporte"

El Comité Olímpico Internacional hizo oficial su decisión de levantarle el veto a los deportistas de Rusia y Bielorrusia. Desde que estallase el conflicto entre el país presidido por Vladímir Putin y Ucrania, las sanciones a los dos países se habían hecho efectivas y muchas aún siguen perdurando.

Sin embargo, el COI decidió dar una serie de recomendaciones para readmitir a todos aquellos deportistas que se habían visto afectado por el veto. Aunque, eso sí, no iban a regresar de cualquier manera, ya que para ello deben de cumplir una serie de requisitos si querían competir nuevamente.

Unos términos que no han gustado nada a Rusia y que han provocado el enfado del país tras la puesta en escena del COI. A través de una de las figuras más competentes en ese ámbito dentro sus fronteras, han atacado directamente a la entidad presidida por Thomas Bach. Y lo ha hecho Oleg Matitsin, ministro de Deportes.

"Consideramos inadmisible establecer para los deportistas condiciones especiales que no se corresponden con la Carta Olímpica, con los principios de la igualdad y la justicia", declaró a través de una publicación en el canal de Telegram de su cartera. Unas palabras muy críticas contra el COI.

"La política no puede ni debe mezclarse con el deporte" y que "no hay lugar para especulaciones sobre la operación militar especial", agregaba Matitsin. "Para nuestros deportistas representar a la patria es un honor y motivo de orgullo. Siempre ha sido así", recalcó el ministro ruso.

Los aros olímpicos en la sede del Comité Olímpico Internacional en Lausana. REUTERS

"Somos un país autosuficiente, de grandes tradiciones deportivas, que ha demostrado su capacidad de organizar grandes acontecimiento deportivos internacionales, que fueron valorados positivamente también por el COI", agregó de manera contundente Matitsin para terminar.

El veto a Rusia y Bielorrusia ha dejado de estar, aunque con matices, cuando todavía falta un año y medio para los Juegos Olímpicos de París 2024. Con la puesta en marcha de los procesos clasificatorios de las distintas pruebas, los deportistas nacidos en esos países podrán luchar por estar en la cita más importante del deporte que se celebra cada cuatro años.

Matices del COI

El COI se mostró partidario de que atletas rusos y bielorrusos puedan volver a competir en pruebas internacionales, ya que "a ningún deportista se le puede privar de competir en razón de su pasaporte". Por ese motivo, ha cedido tras su primera propuesta.

Sin embargo, estos deportistas deberán cumplir una serie de requisitos antes de poder participar. El primero de ellos y que tienen que llevar a rajatabla es "no haber apoyado de forma activa la guerra de Ucrania". El segundo consiste en someterse a una serie de controles antidopaje.

También implica la no organización de ningún evento deportivo internacional en ellos, y no usar las banderas, los himnos u otros distintivos de ambos en competiciones de Rusia y Bielorrusia. Además, se ha hace hincapié en que no se invite o acredite a ningún representante gubernamental a eventos deportivos internacionales.

Guerra Rusia -Ucrania

