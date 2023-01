El COI levanta el veto a los deportistas rusos y bielorrusos: competirán bajo una bandera neutral

Desde que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, muchos deportistas rusos y bielorrusos sufrieron los daños colaterales y vieron limitada su participación en ciertos eventos. Sin embargo, ahora se ha producido una nueva vuelta de tuerca que supone una gran noticia para todos aquellos que se habían visto excluidos sin tener ninguna culpa más allá de tener una nacionalidad determinada.

El Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó la readmisión de los deportistas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales bajo bandera neutral siempre y cuando cumplan una serie de condiciones. Una de ellas, seguramente la más importante, es la de "no haber apoyado de forma activa la guerra de Ucrania".

Unos meses después de que se le impusiera ese veto a algunos deportistas, la Ejecutiva del COI ha decidido dar marcha atrás y reconsiderar su postura. Ahora, creen en el organismo que "a ningún deportista se le puede privar de competir en razón de su pasaporte".

Esta medida supone una gran noticia para muchos de estos deportistas que tenían la vista puesta en la celebración de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Esto llega a un año y medio de la disputa de esta competición donde todos quieren estar y cuyos torneos de clasificación ya están en marcha. Sin embargo, ahora los rusos y los bielorrusos podrán entrar a estas fases clasificatorias.

El COI dice que ha tomado esta decisión en consideración una carta del relator de la ONU contra el racismo y la discriminación, en la que mostraba su preocupación por el hecho de que prohibir la participación de deportistas, árbitros y otros actores deportivos en base a su nacionalidad podría ser discriminatorio.

Además, también tuvo que ver en esta nueva postura lo que sucedió hace años en los Juegos Olímpicos de Barcelona '92. En ellos, los deportistas yugoslavos llegaron a competir como independientes sin llegar a representar a su país, dado que estaba sometido a varias sanciones internacionales.

El COI indica que los deportistas rusos y bielorrusos no deben haber mostrado ningún signo de apoyo a la invasión rusa sobre Ucrania, mientras que también les obligará a que muestren su cumplimiento del código antidopaje, y por eso serán sometidos a test individuales.

Por otra parte, el COI también hace referencia a la necesidad que hay de reforzar cualquier tipo de sanción contra Bielorrusia y contra Rusia como países, pero no contra sus deportistas. Así, estas medidas implican la no organización de ningún evento deportivo internacional en ellos, y no usar las banderas, los himnos u otros distintivos de ambos en competiciones.



Por último, el Comité Olímpico Internacional también incide en que ninguno de los representantes de los gobiernos de Rusia y de Bielorrusia debe ser invitado o acreditado a cualquier evento deportivo internacional.

