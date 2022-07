Verstappen gana la Sprint Race de Austria: Sainz es combativo y el gafe frena a Fernando Alonso

Dos Sprint Race, dos victorias de Max Verstappen esta temporada. El piloto de Red Bull se hizo con el triunfo este sábado en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 tras aguantar los envites de los Ferrari. Aunque el hombre que más atacó fue Carlos Sainz, el español se tuvo que conformar con la tercera posición, desde la que partirá este domingo. Menos suerte corrió Fernando Alonso, que no pudo ni tomar la salida después de que el equipo detectara problemas en el coche.

Sainz le puso picante a la Sprint Race. El español hizo una gran salida y consiguió pasar a Charles Leclerc en la primera curva. Salió tan lanzado que se fue también a por Verstappen. El de Ferrari lo intentó por el exterior, pero no pudo e incluso volvió a perder la posición con su compañero. No acabarían ahí las hostilidades, ya que con el DRS atacó al monegasco. Lo pasó, pero no pudo traccionar tan bien el madrileño y perdía definitivamente esa segunda plaza que tocó con las yemas de sus dedos.

La Sprint Race empezó mal para Fernando Alonso. El piloto español no pudo tomar la salida ni desde el pit lane después de que el equipo detectara un problema antes de dar la vuelta de formación. Tras hacer varias comprobaciones e incluso hacer un ademán de salir, metieron el coche para dentro. El objetivo era pasar a los Haas, cosa que sí hizo Esteban Ocon que acabó en una meritoria sexta posición. Aunque el hombre del sábado fue 'Checo' Pérez, que remontó hasta la quinta.

Verstappen saldrá primero en la carrera de este domingo. El neerlandés dominó de principio a fin para, desde la pole, liderar todas las vueltas y ganar la carrera al sprint, tal y como había hecho en Imola este año y en la primera al sprint de la historia, en Silverstone 2021. El holandés sumó 8 puntos y aumenta un poco más su ventaja al frente del Mundial.

Detrás de él, en las mismas posiciones que salían, acabaron los Ferrari, con Leclerc segundo por delante de un combativo Sainz a pesar de que en hasta dos momentos el madrileño adelantó a su compañero. De hecho, le llegó a estrangular hasta echarle de pista por defender la posición. Al final, Sainz se quedó detrás porque la carrera real es este domingo, pero las radios hirvieron.

Schumacher vs. Hamilton

Estabilizada la parte alta de la carrera, la pelea por el 8º puesto entre un valiente Mick Schumacher y Lewis Hamilton propició grandes imágenes, si bien al final el de Mercedes conquistó esa última posición y el último punto a repartir este sábado. El británico cerró los puntos de una carrera que duró 23 vueltas y no 24 tras un problema de Guanyu Zhou también antes de la salida, que obligó a dar una vuelta extra de formación y a que el chino empezara desde el pitlane.

