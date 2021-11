'El Plan' de Fernando Alonso sigue adelante: Alpine se mueve para buscar el tricampeonato

2.674 días. Ese es el tiempo que Fernando Alonso tuvo que esperar para volver a subirse a un podio de Fórmula 1. El piloto asturiano, bicampeón del mundo, puso el pasado domingo en Catar fin a una sequía de más de siete años sin asomarse entre los cajones de los primeros puestos. Fue una sorpresa para todos, aunque ese fue el objetivo que siempre se puso el propio Alonso desde su vuelta al Gran Circo.

Cuando Fernando decidió en 2020 regresar a la F1 tuvo siempre claro que no iba a ser simplemente para ocupar un asiento. Quería volver a ganar. Eso, obviamente, tiene un proceso y en este 2021 empezaba por volver a adaptarse a la competición tras dos años alejado de ella. No tardó mucho en acostumbrarse a quedar entre los diez primeros y ahora ha dado un salto para llamar a la esperanza.

El podio de Alonso se une a la victoria de Esteban Ocon en Hungaroring como las grandes razones de Alpine para soñar de cara a 2022. Es un año señalado para todas las escuderías, ya que se espera que la parrilla se altere fruto de los cambios que llegan al Gran Circo, y todos están poniendo todos sus esfuerzos para ser los mejores preparados para el cambio de era.

Fernando Alonso

Alonso no espera menos que pasar de luchar por los podios a hacerlo por las victorias. Y que eso se costumbre, no algo puntual como lo de Catar. Él ya ha puesto lo que tenía que poner, que no es otra cosa que su pilotaje. Tiene 40 años, pero son muchos los que le siguen reconociendo como el mejor entre los pilotos de la Fórmula 1. Está a la altura de todo lo que pueda venir y ahora tiene que responder Alpine.

El mensaje de Alonso

"He vuelto para luchar por ser campeón una vez más", decía con claridad Fernando Alonso en DAZN tras acabar tercero en Catar. "Sabemos que 2022 nos ofrece un reset en cuanto a competitividad. Si no somos rápidos el año que viene, es por nuestra culpa porque no hemos hecho las cosas bien. No es como este año que era una continuación del año pasado. Tenemos esa oportunidad, a ver si nos salen las cosas bien".

"Sin el 2021 no hubiese estado listo para el 2022. Hubiese tenido que hacer un periodo de transición. Así que este año formaba parte de El Plan. De estar un poco más acostumbrado de cara al año que viene", añadía.

"He vuelto para intentar luchar por ser campeón una vez más".



'El Plan', dos palabras que cada vez suenan más fuerte dentro del paddock, sigue adelante. La evolución de Alpine y sus pilotos a lo largo de 2021 ha sido evidente. Hay conjunción dentro del equipo -solo hay que ver la afinidad entre los dos pilotos- y se sueña con todo para el año que viene. Dependerá del trabajo que se haya hecho, porque se empezó hace meses, con la máquina para el Mundial de 2022.

Alpine, en 2022

La responsabilidad recae sobre los 300 ingenieros con los que cuenta Alpine. El número es sensiblemente inferior a los que trabajan en otras escuderías como Mercedes (alrededor de 1.000) y hay que contar con que algunos son 'novatos' en la F1. De todas formas, este 2021 ha servido como toma de contacto y han tenido a un bicampeón como Fernando Alonso pendiente del día a día del trabajo en las sedes de Enstone y Viry-Châtillon.

El otro foco está puesto en Laurent Rossi, CEO del equipo. Él es la cabeza pensante de este grupo y quien tira del carro junto a Marcin Budkowski, director ejecutivo, y Davide Brivio, director deportivo, los otros dos hombres de la tricefalia que 'gobierna' en el equipo. Aunque de las tres patas hay una que se tambalea y es la de este último, quien aterrizó este año en la estructura tras toda una vida en MotoGP y tras haberse coronado campeón del mundo junto al español Joan Mir.

Rossi está por encima de todos y es quien organizará el equipo para 2022. Eso supone que será misión suya decidir si se prescinde de Brivio, quien podría regresar a MotoGP si es liberado, o apuesta por su continuidad. Ya ha sonado una alternativa de peso y experiencia en la F1, que es Otmar Szafnauer, actual jefe de Aston Martin. Eso sí, el propio Szafnauer ya se encargó de desmentir que hubiera algo sólido en los rumores.

Pese a la incógnita sobre lo que ocurrirá con Brivio -quien tiene una gran sintonía con Alonso-, la ilusión sigue siendo máxima en el proyecto. Luca De Meo, CEO del Grupo Renault, le dio su palabra al asturiano de que con ellos volvería a competir en la Fórmula 1 y soñar con su tricampeonato. Tras el podio, Fernando 'confía en El Plan' más que nunca.

