La apuesta que le costará a Fernando Alonso pagar 50 cervezas para su equipo tras el GP de Arabia Saudí

El ambiente que reina en el garaje de Aston Martin probablemente sea el mejor de todos los equipos de la Fórmula 1 en la actualidad. No son los líderes del campeonato y saben que no van a serlo, pero ahora mismo no tienen el problema interno que tiene Red Bull, que vive en una guerra fría entre las figuras de Max Verstappen y 'Checo' Pérez.

El piloto neerlandés comprobó en Arabia Saudí que si baja la guardia, el mexicano irá por él y le ganará. Por eso, aunque Ferrari y Mercedes no van a ser rivales en la lucha por el título, podría tener problemas si no abre hueco rápido con su compañero de equipo de la clasificación. El tulipán de momento es líder con un solo punto de margen, el que consiguió tras la vuelta rápida que completó en Jeddah en su último giro.

Retomando la felicidad de los equipos de la Fórmula 1, ahí Aston Martin no tienen rival. Su único lunar ha sido el abandono de Lance Stroll en Arabia Saudí que impidió a los británicos sumar algunos puntos más, ya que el canadiense, como mínimo, podría haber sido octavo, justo por detrás de Carlos Sainz y Charles Leclerc.

Sin embargo, el gran rendimiento que está ofreciendo el AMR23 en todo tipo de circuitos tanto a una vuelta como en tandas largas ha desbordado la ilusión. Ahora mismo son el segundo equipo de la Fórmula 1 por delante de Mercedes y Ferrari. Han sumado dos podios y Fernando Alonso es el rey absoluto del paddock.

La apuesta de Alonso

Aunque tanta felicidad le va a salir un poco cara a Fernando Alonso. El piloto asturiano y la parte del garaje de Aston Martin que le corresponde hicieron una apuesta antes del inicio del Gran Premio de Arabia Saudí. El bicampeón del mundo aseguró que pasaría a 'Checo' Pérez en los compases iniciales de la carrera y que llegaría a ponerse líder de la prueba. Algo que ni en el propio box de Aston Martin soñaban.

Parece que aunque admiran mucho a Fernando Alonso y están en una nube con todo lo que está consiguiendo, todavía no saben la dimensión total del genio que tienen andando por sus pasillos y montado en su monoplaza. Evidentemente, el ovetense cumplió con su predicción y adelantó a Pérez en la salida, llegando líder a la primera curva con una maniobra genial, ya que cerró la puerta al mexicano justo cuando este intentaba recuperar su posición aprovechando la mayor velocidad punta del Red Bull.

Fernando Alonso adelanta a 'Checo' Pérez en la salida del Gran Premio de Arabia Saudí Reuters

Si algo tiene especialmente bueno Fernando Alonso son las salidas y confiaba tanto en su potencial y en sus manos que no dudó en decirle a todo su equipo que les invitaría a unas cervezas si conseguía ponerse primero. Dicho y hecho, ahora el español tendrá que pagar, aunque sin duda lo hará con gusto ya que, más allá de la anécdota, Alonso utilizó su adelantamiento para consolidar su podio.

Gracias a que pudo adelantar a Pérez y a que estuvo unas vueltas delante del mexicano, cuando este le devolvió la pasada tuvo la posibilidad de engancharse a su DRS durante varias vueltas para así marcharse a su estela y abrir un hueco clave con Russell, Hamilton y compañía en la pelea por esa tercera plaza.

Una táctica que repitió después con Max Verstappen, de quien también se aprovechó cuando llegó como un avión por detrás para consolidar una tercera plaza que ganó, perdió y recuperó en el polémico cierre de fin de semana en Jeddah. Con ese podio, Alonso ha firmado su mejor inicio de campeonato desde el año 2007. Las claves de Aston Martin son ahora mismo la felicidad, la buena energía y las cervezas que le toca pagar a Alonso tras dejar su magia en la pista.

