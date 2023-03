Jordi Alba descubre lo que piensa el vestuario del Barça sobre Dani Alves: "Lo hemos pasado mal"

El 'caso Dani Alves' sigue coleando en la actualidad del fútbol español. El jugador brasileño ha cumplido ya sus dos primeros meses en la prisión Brians 2 de Barcelona mientras se encuentra a la espera de juicio tras haber sido acusado de agresión sexual por una joven de 23 años tras una fiesta en la discoteca Sutton de la Ciudad Condal.

Los hechos ocurrieron supuestamente en la noche del 30 al 31 de diciembre cuando el jugador con más títulos en la historia del fútbol se encontraba de celebración post Mundial con unos amigos. A altas horas de la madrugada, Alves acudió a los baños de un reservado del local de ocio nocturno y minutos después de fue la chica.

Allí se produjo una relación sexual que según ella no fue consentida, mientras que el todavía jugador, ya sin equipo, mantiene que fue de mutuo acuerdo. Esta noticia, que irrumpió en los medios de comunicación a principios del mes de enero, generó un gran impacto en el balompié nacional. Especialmente en un Barça en el que Dani Alves había militado hacía unos meses.

Ahora, un jugador que compartió vestuario con Jordi Alba durante varias temporadas como Jordi Alba ha roto el silencio del vestidor azulgrana y ha contado abiertamente lo que piensan sobre todo lo sucedido. El lateral blaugrana ha pasado por el programa Viajando con Chester y ahí ha transmitido el sentir que tuvieron todos cuando saltó la bomba: "En el vestuario lo hemos pasado mal. No es agradable y más cuando has compartido tanto tiempo con Dani Alves en el vestuario".

Impacto en el Barça

Jordi se reafirma en que la sensación más clara que tuvieron fue la de sorpresa. No se esperaban que algo tan grave pudiera afectar a una persona tan cercana para ellos y con la que había compartido tanto. De hecho, Alba también analiza la situación desde el punto de vista más personal e individual: "Estoy impactado por la noticia. No es agradable, y más cuando has compartido tanto tiempo con él en un vestuario. Me cuadra lo que yo hago, lo que hacen los demás no".

Alba confiesa que, sea sobre quien sea, saber algo así de un jugador que está en activo y con el que has compartido césped impacta y mucho. De hecho, semanas después saltó también el caso del jugador del PSG Achraf Hakimi, quien ha sido acusado también de violar a una joven tras haber tenido una relación secreta con ella a través de redes sociales.

"Estoy impactado por la noticia, independientemente de quien sea. Estamos hablando de un jugador de fútbol, de un compañero que hemos tenido muchos años". Jordi ha confesado también que aunque no ha tenido posibilidad de contactar con su excompañero ni con su entorno, no es un asunto fácil a tratar ya que es muy personal: "No he hablado con él ni con su entorno. Son temas delicados para todo el mundo".

