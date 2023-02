Marc Márquez se sincera: "He pasado de arrasar a un infierno de golpe, he sufrido mucho"

Marc Márquez afronta en este 2023 un año diferente. Será la primera temporada que pueda comenzar de principio a fin sin preocuparse por las lesiones que le han lastrado en los últimos cursos. Desde aquel fatal accidente que sufrió en el circuito de Jerez y que dio comienzo a los problemas en su húmero que han estado a punto de retirarle, será la primera ocasión en la que pueda pensar en positivo y no en sus problemas físicos.

El piloto ilerdense del equipo Honda ha pasado por el programa Viajando con Chester para hablar sobre sus aspectos más personales y sobre lo que han supuesto las lesiones para su vida y para su carrera en el deporte. El que fuera gran dominador de MotoGP se ha sincerado en una entrevista que poco tiene que ver a las que habitualmente protagoniza cuando está inmerso en las carreras y en la vorágine de la temporada.

Márquez mostraba la realidad de su sufrimiento con estas palabras: "Venía de una carrera deportiva en la que parecía un superhéroe". Y la realidad es que, de buenas a primeras, cuando estaba destinado a seguir ganando campeonatos, todo se torció por un grave accidente: "De golpe, de un día para el otro, fractura, infección operaciones...". Ahí empezó una etapa de la que ahora parece haber salido, pero que guarda en su memoria para aprender de los malos momentos.

[Marc Márquez: "Ganaba y me ponía a llorar, no podía olvidar el dolor"]

Marc confiesa que lo que más le ha costado afrontar en estos años ha sido el contraste de pasar del todo a la nada sin poder hacer nada para cambiarlo: "He pasado de arrasar y estar en la gloria al infierno y eso es duro". Un golpe que todavía resuena en su cabeza. Por eso, ha tenido que saber buscar su propio ostracismo para huir del ruido mediático: "Tenía que evadirme del mundo, porque en el momento en el que prestas atención a eso, te hundes. He estado jodido".

Marc Márquez, durante acto de su patrocinador Estrella Galicia en el museo MEGA EFE

Márquez se refería así a lo que la gente decía sobre él, sobre su nivel y sobre su carrera. Pero ahora ha vuelto a ver la luz: "Ahora estoy bien. Hace seis meses, la retirada era una opción importante. Ahora no hay dolor". El primero que le recomendó que lo dejara fue su abuelo, ya que le decía que lo había ganado y que no tenía necesidad de sufrir. Por eso le prometió que solo lo intentaría una última vez.

El dolor de Marc

La dureza mental a la que tuvo que hacer frente era tan grande que ni siquiera los éxitos le cambiaban el ánimo: "Me salía llorar cuando ganaba, no me salía sonreír". Ahora asegura estar en el buen camino, pero le falta sentirse competitivo para poder decir que lo ha superado: "Lo superaré cuando esté luchando por victorias cada fin de semana. Estoy cerca, muy cerca, pero aún no".

[Marc Márquez: "Mi obligación es luchar por el título en 2023"]

Por último, Marc habló sobre dos puntos importantes. El primero, la nueva moto de Honda, ya que hasta ahora, ve potencial para pelear en momentos puntuales, pero no por un campeonato: "La moto de ahora puede ganar carreras, pero no luchar por el Mundial". Y terminó hablando sobre el otro problema físico que le ha lastrado, los procesos de diplopía que ha sufrido en los últimos años y que le seguirán acompañando: "Con un golpe en la cabeza eso puede volver. Es una lesión que está ahí".

Archivado en Deportes, Equipo Repsol Honda, Marc Márquez, Motociclismo, MotoGP, Motor, Mundial de Motociclismo, Risto Mejide

Borja Sánchez Redactor en Deportes de EL ESPAÑOL desde 2020. Antes trabajé en La Sexta Deportes. Licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Experto en ciclismo.

Sigue los temas que te interesan