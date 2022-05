Carlos Sainz quiere que la primera victoria llegue en casa: su apuesta por el Gran Premio de España

Carlos Sainz se encuentra ya en España donde en unos días arrancará la disputa del Gran Premio de casa, el único que se celebra en territorio nacional. Barcelona colgó hace muchas semanas el cartel de no hay billetes y la expectación es máxima por el regreso de la Fórmula 1 con las gradas llenas. Una situación que se presenta apasionante, pero para la que habrá que esperar hasta el próximo 20 de mayo.

El piloto de Ferrari está pasando unos días en casa y ha aprovechado para participar en la presentación de la carrera que se ha llevado a cabo en Madrid, en su circuito de karting. En ella han participado Josep Lluis Santamaria, responsable del circuito, y Manuel Aviñó, presidente de la Federación Española de Automovilismo.

Carlos ha hablado sobre lo que todos querían escuchar: cuándo llegará su primera victoria en la Fórmula 1. Es la primera temporada desde que debutó en el 'Gran Circo' que tiene un coche competitivo de verdad para luchar por grandes retos. Sin embargo, hasta el momento se está siendo superado de manera clara por Charles Leclerc, líder sólido del campeonato hasta que el rendimiento de Red Bull se ha puesto a la par del que habían mostrado los italianos en el inicio de curso.

Carlos Sainz durante el Gran Premio de Australia en Albert Park Europa Press

A pesar de este cambio de paradigma, con Red Bull siendo la nueva referencia en la pista, llega el Gran Premio de España en el que Ferrari confía de nuevo en posicionarse en los más alto de la tabla clasificatoria. Para Carlos sería un sueño que su primera victoria en la Fórmula 1 pudiera llegar en Barcelona ante toda su hinchada.

Emoción por correr en casa

Así ha valorado lo que supone para él correr en España cada temporada: "Correr en casa siempre es intenso y divertido, lo voy a disfrutar más que nunca, la primera oportunidad real de hacer un podio o ganarla y es muy especial de verdad, será un Gran Premio único". Sainz ha corrido ocho veces en Montmeló, pero hasta este 2022, nunca ha tenido un coche competitivo para situarse en los primeros puestos.

Se trata de un circuito que conoce realmente bien porque ha pasado allí toda su carrera compitiendo contra los mejores en diferentes categorías. Además, recuerda sus primeras visitas siguiendo los pasos de Fernando Alonso, su ídolo y ahora amigo: "Desde que tenía 10 años voy, en 2005 y 2006, y estaba lleno con Fernando en los años de los títulos y por primera vez en años vuelve a llenarse".

Carlos Sainz camina junto a Fernando Alonso en Albert Park Europa Press

Carlos sabe que todos le piden un resultado de altura, su primera pole y sobre todo su primera victoria, después de ir a rebufo de Leclerc en este inicio de 2022. A pesar de que Sainz ha demostrado estar a un gran nivel, él mismo ha reconocido en muchos momentos que todavía no se siente cómodo dentro del nuevo F1-75.

Sin embargo, el español sabe que su mejor nivel siempre aparecen en casa y por eso no descarta que en la próxima prueba del Mundial cuando llegue el ansiado premio: "Se han agotado las entradas, del circuito y de mi grada lo que indica las ganas que hay, ojalá me apoyen porque cada poquito que hagan se nota desde el coche, lo disfruto desde el drivers parade, desde el primer libre del viernes. En casa he hecho mis mejores carreras, sea cual sea el coche que he tenido he logrado estar muy arriba, así que se intentará ganar. Sería única, la primera y en casa, es para lo que trabajo y lo que deseo, el que más ganas tiene soy yo".

