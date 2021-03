La Fórmula 1 no se fía de Ferrari: "Creo que se están escondiendo, son claramente mejores"

La Fórmula 1 atraviesa una fase de desconfianza total en estos momentos y es que nadie se cree lo visto en los test de Bahrein. Todos opinan que sus adversarios se guardan algo, especialmente los equipos que no han hecho mucho ruido y que han dejado que sean otros quienes se lleven los méritos y los titulares.

Estas insinuaciones se centran especialmente en escuderías como Mercedes y Ferrari, dos de las que más problemas han atravesado en los test, pero que cuando se han puesto, han demostrado poder estar en la cabeza o muy cerca. Por ello, esa desconfianza generada es mucho mayor y ha llevado ya a algún cruce de mensajes a muy pocos días de que arranque el mundial.

Quien ha señalado directamente a los italianos ha sido Pierre Gasly: "Creo que Ferrari se está escondiendo y no está mostrando demasiado. En comparación con el año pasado, creo que son claramente mejores. Lo hablé con Leclerc después de las pruebas e intercambiamos un par de mensajes. Hablamos, pero no demasiado, ¡sólo traté de hacerme una idea! Creo que estamos cerca el uno del otro. No sé si están por delante de nosotros o si estamos un poco por delante. Pero Ferrari claramente ha dado un paso adelante".

Leclerc en los test de Bahrein de F1 Reuters

El piloto de Alpha Tauri, que consiguió sumar una sorprendente victoria el pasado año en Monza en una carrera en la que Carlos Sainz fue segundo, no se fía de lo mostrado por los italianos y por eso decidió recurrir directamente a Leclerc. Con su mensaje no solo se interesó por un compañero y un amigo, sino que buscaba saber en qué punto podía estar uno de sus rivales cercanos, ya que Alpha Tauri quiere dar el salto y subirse al tren de la clase media.

Gasly tampoco le da importancia a los problemas mostrados por Mercedes, ya que siguen siendo los máximos favoritos para él: "Fue complicado para ellos. Tuvieron algunos problemas de fiabilidad, pero sabemos lo fuertes que son como equipo, así que no me sorprendería verlos otra vez en la cima".

Fernando Alonso y Hamilton en los test de Bahrein F1

Visión para 2021

El corredor del filial de Red Bull espera un intenso 2021 con mucha pelea con equipos como McLaren, que sí se ha lucido en los test de pretemporada gracias a sus nuevos avances, o Alpine, que cuenta con el regreso de Fernando Alonso, y espera que su escuadra pueda estar inmersa en ese tipo de disputas: "No creo que el escenario cambie mucho respecto a la temporada pasada. Fue un año muy apretado en el medio de la tabla para McLaren, Renault, Racing Point, Ferrari e incluso para nosotros. Pudimos pelear con ellos y, con suerte, este año estaremos todavía más en la lucha".

"Creo que estamos a dos o tres décimas como mucho, así que si el coche mejora en la dirección correcta podemos hacerlo muy bien. La temporada pasada fue mi mejor año desde que llegué a la Fórmula 1 y obviamente esta temporada quiero ser más fuerte. Digamos que el objetivo es ser más consistente. Quiero evitar los errores en la medida de lo posible y asegurar que puedo aprovechar todas las oportunidades que vengan, como la de Monza o la de Brasil 2019. Es muy importante saber aprovechar las oportunidades únicas que se presentan en pocas carreras".

