Bottas confiesa que pensó en dejar la F1 tras sus problemas con Hamilton

Valtteri Bottas es uno de los pilotos más castigados por la crítica en la Fórmula 1. Muchas veces con razón, pues su rendimiento en la pista está muy por debajo del nivel de su coche, el imparable Mercedes que se ha llevado los últimos siete campeonatos del mundo sin que ninguno fuera a parar a sus vitrinas. Seis para Lewis Hamilton y otro para Nico Rosberg, pero sin rastro de sus victorias.

De hecho, en muchas ocasiones se ha visto amenazado por el resto de corredores para intentar mantener la segunda plazas. Hombres como Sebastian Vettel o Max Verstappen le han puesto contras las cuerdas más de una vez y han provocado que el subcampeonato tampoco fuera una tarea fácil.

Además de sufrir en la pista, Bottas ha sufrido mucho fuera de ella, ya que no solo ha tenido que convivir con las críticas de los expertos y de los periodistas, si no también a veces de otros pilotos que le han acusado de falta de nivel para presionar a Hamilton. El rumor de que cualquier piloto con un Mercedes lucharía por ganar carreras está muy extendido y tomó todavía más fuerza después de la breve estancia de Russell para sustituir a Hamilton tras su positivo por Covid-19 el año pasado.

Bottas rueda por delante de Russell en el GP de Sakhir Mercedes AMG F1

Sin embargo, Bottas sabe lo que es poner a Hamilton en situaciones de riesgo y lo que es sufrir por ello, algo que no le desea a nadie y de lo que pocas veces habla. Tanto es así que el sufrimiento que padece en esos momentos en los que recibe toda la presión interna de Mercedes le han hecho incluso pensar en dejarlo.

Así lo ha reconocido en una nueva entrega del documental sobre la Fórmula 1 de Netflix llamado 'Drive to survive', el cual ha estrenado ya su tercera temporada con un especial sobre Bottas en el que se ha abierto como nunca. En ese especial, el finlandés recuerda lo mal que lo pasó tras el Gran Premio de Rusia de 2018, una carrera que le hizo tocar fondo por sus problemas con Hamilton.

La reflexión de Bottas

"Sochi 2018 fue una carrera bastante difícil. Difícil de aceptar. Yo estaba bastante enfadado. Honestamente, estaba pensando: '¿Por qué hago esto?'. Pensé en dejarlo, en rendirme. Justo después de la carrera, dije que no lo haría de nuevo. Si tu compañero gana y tú eres segundo, sientes como si perdieras".

Hamilton y Bottas en el podio del GP de la Toscana. (EFE)

"Sé que he sido segundo en el pasado, pero quiero demostrar que no soy sólo un segundo piloto. En el equipo, aunque muchos no lo admitirían, quizá de forma inconsciente tienen un número uno y un número dos. A veces los miembros del equipo tuvieron que cuestionarse a sí mismos: '¿Estamos tratando igual a Lewis y Valtteri?".

Bottas ha abierto la caja de los truenos de Mercedes para poner al corriente sus ideas, aunque desde su propia casa le recuerdan sus terribles resultados. El finlandés va a comenzar ahora su quinta temporada en la escuadra alemana con la que ha sumado dos segundos puestos, un tercer y un quinto. Mientras tanto, Hamilton ha salido victorioso en todas ellas. Precisamente, la llegada de Bottas respondió a un movimiento estratégico de las 'flechas plateadas' para evitar que alguien como Rosberg volviera a darle problemas.

