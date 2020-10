Hamilton responde a Ecclestone: "A veces las personas no saben de lo que hablan"

El Gran Premio de Eifel, en el Nürburgring (Alemania), se convirtió en el escenario en el que Lewis Hamilton consiguió igualar las 91 victorias de Michael Schumacher en la Fórmula 1. El piloto británico continúa haciendo historia, pero eso no impide que siga siendo también foco de muchas, y duras, críticas.

Fue Bernie Ecclestone el que recientemente crítico a Lewis Hamilton: "Schumacher pilotaba más o menos solo su coche y Hamilton tiene a Dios sabe quién que le ayuda con la presión de los neumáticos y las velocidades en las curvas. Esto no tiene que ver solo con Hamilton, sino con todo el equipo Mercedes desde 2013. Antes, Alain Prost, a quien admiro enormemente, estaba solo en cada carrera. Ese ya no es el caso hoy en día".

Ecclestone también habló de la forma de ser del inglés: "Yo diría que Michael, Nelson Piquet y demás son más o menos la misma especie, pero Lewis es algo diferente, los pilotos que he mencionado no harían lo que hace Lewis. Diría que él no tiene límites en lo que hace, en su forma de vestir. Si no supieras que es piloto de carreras, quizá no lo adivinarías. En el caso de Nelson y 'Schumi', te dabas cuenta al instante de que eran pilotos. Ellos vivían de forma diferente, no se planteaban preguntas".

Bernie Eccleston y Lewis Hamilton Reuters

A estas palabras ha respondido el piloto británico, y actual campeón del mundo, durante una conversación con The Race. Aquí ha comentado que "no es algo agradable de escuchar", pero que tampoco es una opinión que le enfade, descatando que lo que sí sabe es que "aquellas personas que a veces dicen cosas así o hacen este tipo de comentarios simplemente no saben de lo que hablan".

"A veces en la vida en general podemos dar una opinión equivocada sobre algo cuando no conocemos los hechos por completo", ha matizado Lewis Hamilton. "Ojalá se pudieran ver los cambios que hice desde el primer día, lo que me involucro para cambiar, lo que he ayudado, lo que he hecho cada año con el equipo para trabajar con un grupo de gente", ha añadido.

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton Reuters

"No es una cuestión de jefes, sino de colaborar con un gran grupo de personas que son increíblemente inteligentes, mucho más de lo que soy yo. Todos tenemos estas herramientas. Se trata de cómo las usas, cómo las aplicas. ¿Dejas que tu ego se interponga en tu camino? Hay personas que simplemente no escuchan porque hay veces que los árboles no dejan ver el bosque", ha sentenciado.

Igualar a Schumacher

El debate sobre quién es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 continúa, más aún después de que Hamilton igualase el récord de 91 victorias del 'Káiser' en el Gran Circo. "Se habla mucho en todos los deportes sobre quién es el mejor, del pasado y del presente, y creo que es casi imposible comparar. Se habla de quién es y quién no y no es importante. Para mí lo importante es el viaje, lo que hemos hecho en el camino, los obstáculos que has enfrentado. Y todos tienen un viaje diferente", ha asegurado.

