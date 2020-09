Carlos Sainz: "Termino un poco decepcionado por el segundo puesto y tengo que estar contento"

No pudo ser. Carlos Sainz Jr. se quedó a tan solo una vuelta de conquistar su primer Gran Premio de la Fórmula 1. En Monza acabó en segunda posición, solo por detrás de Pierre Gasly, en la que ya es la carrera del año en el Gran Circo y en la que el español acabó a cuatro décimas de cruzar la bandera a cuadros en primer lugar.

Sabor agridulce para el piloto de McLaren, quien presentó sus credenciales en el Gran Premio de Italia ya sabiéndose en el país transalpino que el próximo año Sainz se pondrá al volante de un Ferrari. Pero estar tan cerca de hacer historia también acabó con el español sintiéndose "un poco decepcionado".

"Quién hubiera dicho que podrías terminar un poco decepcionado con un segundo puesto. Pero tuve la oportunidad de luchar por la victoria, estuvimos muy cerca. Creo que en una carrera normal habría sido segundo, por detrás de Hamilton, teníamos un ritmo muy bueno", dijo Sainz tras acabar la carrera en Monza.

Carlos Sainz Jr., en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 Reuters

"Pero claro. Tuvimos mala suerte con el coche de seguridad pero luego hicimos un buen trabajo para recuperar después de la bandera roja. Estoy muy contento con la posición, fuimos muy rápidos durante todo el fin de semana y tengo que estar contento", añadió el piloto español.

Sainz opinó que aunque no hubiese habido bandera roja, él hubiera acabado igual en segunda posición: "Remontar del sexto al segundo, y luego perseguir a Pierre y gestionando para terminar a tres o cuatro décimas. Tenemos que estar orgullosos de eso. La bandera roja... creo que hubiera terminado igualmente por detrás de Lewis".

Bandera roja

"Cuando supe que Hamilton iba a tener una penalización de diez segundos, sabía que era el líder virtual de la carrera, sabía que tenía una rueda media muy buena y sabía que les iba a costar pasarme porque estaba yendo muy rápido. Entonces cuando ha salido esa bandera roja, os podéis imaginar el disgusto que me he llevado porque creía que se me iba no solo la victoria, sino el podio", afirmó ante el micrófono de Movistar.

Al habla @Carlossainz55: "Sabía que era el líder virtual de la carrera. Cuando ha salido la bandera roja os podéis imaginar el disgusto que me he llevado". #ITAmovistarF1 pic.twitter.com/9Hh0SeIHNR — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) September 6, 2020

"De repente, saliendo sextos con la goma media usada que tenía, que me ha costado calentar una barbaridad, he conseguido coger ritmo y casi, casi hemos llegado, pero no ha podido ser", sentenció un Carlos Sainz que ya consiguió subirse al podio el pasado año en Brasil y que sueña con llevarse su primera gran victoria en la Fórmula 1.

