Leclerc, sobre el fichaje de Carlos Sainz: "Será un incordio para mí"

El piloto monaguesco de Ferrari, Charles Leclerc, consideró este lunes que la llegada del español Carlos Sainz a su equipo en 2021 será "un desafío" para él, y agregó que no implica que se convierta directamente en el nuevo número 1 de la escudería.

"No me convierto en el número 1. Creo que Carlos es un gran piloto y que lo va a demostrar, aunque aún no sea evidente para todos. Será un buen desafío para mí", consideró el piloto monegasco en una entrevista con el diario deportivo L'Équipe.

Tras confirmarse la salida de Sebastian Vettel de Ferrari en 2021, que será reemplazado por Sainz, Leclerc dijo que ha aprendido mucho del alemán, cuatro veces campeón mundial de Fórmula Uno, con quien ha estado "feliz" de compartir equipo.

Carlos Sainz ficha por Ferrari

"He estado muy contento de haberlo tenido como colega. Tenía mucha experiencia", dijo.

Sobre el fichaje de Sainz, que hasta ahora corría en McLaren, estimó que "sin duda" será un "incordio" para él, como él mismo lo fue para Vettel. "Sin duda, me va a incordiar. Creo que Carlos Sainz será muy rápido", apuntó.

[Más información: Carlos Sainz, en Ferrari: ¿aspira a ganar carreras o a luchar contra Hamilton y Leclerc por el Mundial?]