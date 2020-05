"Carlos Sainz es un futuro campeón del mundo de Fórmula 1"

El Mundial de Fórmula 1 calienta motores a la espera de que la competición se inicie a principios de julio, sin público, con medidas sanitarias excepcionales y con un calendario que aún se está estructurando. Uno de los veteranos de este deporte es el español Marc Gené, piloto probador de Ferrari, que en una entrevista telefónica con EFE desgrana el fichaje de Carlos Sainz por la escudería italiana.

"Está en el momento más álgido de su carrera deportiva. Por edad y por experiencia. Acumula más de 100 GP, algo muy considerable. Es alguien de resultados inmediatos, pero estamos apostando por un piloto de futuro que tiene mucho recorrido. Su personalidad, además, encaja muy bien con Ferrari", explica Gené.

"Es muy inteligente y maduro, si hablas con él no parece que tenga 25 años. Por otro lado, es muy técnico, rápido y da muy buen 'feedback' del coche. Y para mí lo que más destacaría es su constancia, no comete errores y consigue muchos puntos en los Mundiales. Mentalmente es muy sólido", destaca el probador de la escudería italiana.

Carlos Sainz se despide de McLaren

Fichaje anómalo

Sobre cómo gestionará esta temporada que aún le queda en McLaren, Gené cree que no será sencillo, pero que será capaz de llevarlo. "La situación que se ha dado no es normal. Yo en 15 años que llevo en Ferrari no la había visto nunca. Él mentalmente tendrá que hacer un reset. Estos últimos días seguramente habrá pensado más en Ferrari que en McLaren. Es una situación anómala incluso para Ferrari, que estaba acostumbrado a firmar con los pilotos en el GP de Monza, en septiembre", destaca el probador de Ferrari.

