Andretti pone en duda el presunto veto de Honda a Fernando Alonso para competir en la IndyCar

Cada vez falta menos para que los monoplazas empiecen a rodar en las 500 Millas de Indianápolis el próximo 24 de mayo, pero hasta el momento la expectación está en si Fernando Alonso participará en la edición que se celebra este 2020 y podrá intentar conseguir su anhelada Triple Corona.

El futuro del asturiano es confuso, pero Michael Andretti, propietario de Andretti Autosport, se ha pronunciado sobre la situación de Fernando. De hecho, apunta a que cree que el piloto estará en las 400 Millas de Brickyard en el mes de mayo.

Andretti era el equipo que se esperaba que acogiera al asturiano para la prueba: una escudería con la que hizo su debut en 2017. Sin embargo, el presunto veto de Honda a Alonso, por las críticas vertidas por el asturiano hacia los nipones durante su etapa en la Fórmula 1 con McLaren, habría echado por tierra esa posibilidad.

Michael Andretti y Fernando Alonso dialogando en un circuito EFE

El propietario de Andretti, sin entrar en detalles, ha querido poner en duda este posible bloqueo de Honda hacia el español: "No creas todo lo que has estado leyendo". Lo que si ha querido confirmar es que negoció con Fernando, aunque la operación no llegó a buen puerto.

"Trabajamos duro para conseguir a Fernando, pero al final, no pudimos llegar a un acuerdo. Alonso decidió tomar otro camino que consideraba que podría encajar mejor con él", explicó.

Pocas opciones para Alonso

Las opciones se reducen para Alonso. Una de las alternativas del asturiano para competir sería Arrow McLaren SP. Su jefe de equipo, Zak Brown, ha señalado que quieren "estar seguros de lo que hacer para ser competitivos". "Ahora tenemos dos jóvenes pilotos como prioridad, pero si hubiera un tercer coche también debe ser competitivo".

Fernando Alonso y Zak Brown EFE

"Fernando no estaba anteriormente en nuestra lista, pero ahora sí. Obviamente es una mega estrella y tiene un gran talento", añadió Brown.

