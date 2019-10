Carlos Sainz: "Me parece valiente que Fernando Alonso corra el rally Dakar"

Carlos Sainz, piloto español que disputará la próxima edición del rally Dakar con el equipo Mini, analizó la decisión de su compatriota Fernando Alonso de participar también en la prueba.

"Me parece un paso valiente. Pero Fernando se puede permitir hacer esto. Ya ha hecho lo que tenía que hacer en el automovilismo. Cuando yo di el paso de los rallies a los raids me gustó, me he quedado. Y aquí sigo dando guerra. Nos hemos ganado un poco el derecho a hacer lo que nos apetece y disfrutar de las carreras", dijo.

Sainz acudió en Port Aventura a la presentación del equipo Toyota Gazoo Racing, con el que correrá el asturiano: "Se va a encontrar lo que se ha encontrado en el rally de Marruecos, por eso le insistía tanto en hacerlo. Una vez que haces el rally allí, que son cinco días muy intensos, poco le puede sorprender en el Dakar".

Asimismo mostró su deseo de que esta no sea la única ocasión en la que el bicampeón mundial de Fórmula 1 quiera vivir la experiencia: "Ojalá le guste, se quede. Lo importante es que haya pilotos españoles luchando por ganar cosas".

Por otro lado analizó la figura de Jan Solans, campeón del Mundial Junior de rallies: "Ha sido una gran noticia que un piloto español haya ganado el Campeonato del Mundo junior. Ha demostrado un gran talento, mucha solidez. Y en el RAC que sabe aguantar la presión y va rápido".

"Se merece que entre todos le apoyemos y le ayudemos. Viene un nuevo relevo generacional al Mundial. Vine yo, luego Dani Sordo. Pero hace falta que vengan pilotos nuevos para ocupar ese espacio. Es muy joven pero si estamos todos con ilusión y apoyándole es porque creemos que puede llegar, como es lógico", comentó.

