Sébastien Loeb abandona en el Dakar mientras Peterhansel refuerza su liderato

Sébastien Loeb abandons the #Dakar2018 after his co-pilot Daniel Elena got injured in the early part of stage 5// @SebastienLoeb abandona en el dia 5 del #DakarPerú2018. @DanosElena esta afectado fisicamente y no pueden seguir.More / mas info > https://t.co/R0ezQ07YE0 pic.twitter.com/Dwtp7MxXkg