Horarios y dónde ver en TV a Fernando Alonso en el 'Roar before the 24', entrenamientos previos a Daytona

Fernando Alonso descubrió al aficionado español un nuevo mundo cuando en 2017 tomó parte en las 500 millas de Indianápolis. Un evento de la IndyCar que poco o nada tiene que ver con la Fórmula 1 y menos aún con las 24 horas de Daytona, una prueba de resistencia con especificidades propias, con hasta tres categorías diferentes de coches sobre el asfalto en simultáneo y que comienza en realidad casi 20 días de la carrera propiamente dicha, ya que el 'Roar before the 24' tiene lugar este mismo fin de semana y con mucho en juego.

Daytona es una de las grandes citas de la historia del motor y Fernando Alonso quiere la triple corona -el GP de Mónaco de F1, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans-, por lo que la cita de este año es un objetivo y también el comienzo de lo que, probablemente algún día, sea su primera experiencia en las pruebas de resistencia. Sin embargo, para soñar con una victoria en Daytona o en Le Mans, el español tendrá que afrontar muchos cambios. Para empezar, los horarios.

Las 24 horas de Daytona, que se disputan el próximo 27 de enero, empiezan en realidad este fin de semana con el 'Roar before the 24', tres jornadas continuas de entrenamientos en las que no sólo se pone a punto los monoplazas y se ajustan las especificaciones, sino que también se decide el orden de la parrilla de salida y, lo que podría ser incluso más importante, la posición de cada equipo en los garajes del mítico circuito.

Hasta siete serán las sesiones de entrenamientos libres y, lo más importante, tres sesiones de clasificación, una por categoría, que tendrán lugar el domingo. Estos serán los tiempos, ya en horario peninsular:

5 de enero: Libres 1: 17.00-18.15 h / Libres 2: 21.30-23.30 h.

6 de enero: Libres 3: 16.50-18.20 h. / Libres 4: 21.30-22.15 h. / Libres 5: 00.30-02.00 h.

7 de enero: Libres 6: 16.45-17-15 / Libres 7: 20.45-21.45 h.

7 de enero: Clasificación GT Datona (Participa Miguel Molina): 17.25-17.40 h.

7 de enero: Clasificación GT Le Mans (Participa Antonio García): 17.50-18.05 h.

7 de enero: Clasificación prototipos (Con Fernando Alonso y Dani Juncadella): 18.15-18.30 h.

La cita podrá verse a través de internet, ya que ninguna televisión española tiene los derechos para emitir los entrenamientos. Concretamente podrán verse a través de la web de la IMSA, empresa organizadora del certamen, en su aplicación y en su canal YouTube y también estará disponible a través de la página de EL ESPAÑOL.