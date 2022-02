Eileen Gu, la estrella del esquí nacida y criada en EEUU que competirá en los JJOO defendiendo a China

Eileen Gu Ailing juega en casa en los Juegos Olímpicos de Invierno. Todo está preparado para que el próximo 4 de febrero tenga lugar la ceremonia inaugural, en la que también estarán los 14 representantes de España. Entre las figuras más destacadas de la cita está la de la esquiadora china.

La campeona de esquí acrobático apunta a ser uno de los grandes nombres propios de Pekín 2022. China se frota las manos con Eileen Gu... y en Estados Unidos se tiran de los pelos. ¿El motivo? La deportista nació en California, pero con 15 años decidió que cuando compitiese, lo haría bajo la nacionalidad china.

Pese a su decisión, no cambió su residencia. Continuó sus estudios en la Universidad de San Francisco y tiene pensado matricularse ahora en la prestigiosa Stanford. Pero eso no intercedió en su deseo de competir con China. Y esto con un objetivo claro: "Unir a las personas, promover el entendimiento común y crear comunicación".

Eileen Gu, esquidora acrobática chino-estadounidense Reuters

Ve estos Juegos Olímpicos de Invierno como una oportunidad de enseñar al mundo: "En vísperas de Beijing 2022, es una oportunidad maravillosa para generar más energía en torno a la cultura deportiva en China, especialmente entre las niñas más jóvenes".

En China es adorada como una musa. La 'Princesa de las Nieves'. Pero en Estados Unidos algunos han criticado que no compita bajo la bandera de las barras y estrellas. Porque hay que tener en cuenta que las relaciones entre China y EEUU pasan por uno de los momentos más complicados de los últimos cincuenta años.

Eileen Gu marca su propio camino. Es histórico que deportistas chinas hayan acabado compitiendo en potencias capitalistas. Ella, no. Ella es otra historia. Toda una mujer que lucha por lo que cree: "Pekín 2022 es una oportunidad maravillosa para generar más energía en torno a la cultura deportiva en China, especialmente entre las niñas más jóvenes".

Su carrera comenzó a despegar en los Juegos de la Juventud, pero fue en los últimos X Games donde su nombre pasó a ser relevante en el esquí. Allí pasó a convertirse en la primera mujer que siendo novata se llevaba dos oros. A por tres va a Pekín 2022 -en half-pipe, slopestyle y big air-

"Yo no decido eso, ustedes deciden eso. Quiero decir, ¿están listos para que yo sea la cara? Me encantaría serlo, seguro. Me encanta competir. Me encanta esquiar. Y si hay una oportunidad para mí de usar mi voz y difundir este deporte, creo que ese es el objetivo más grande que tengo", ha afirmado antes de la cita olímpica.

Dos culturas enfrentadas

Nació y ha vivido toda su vida en Estados Unidos. Su padre también es estadounidense. No así su madre, quien vino al mundo en China. Gracias a sus progenitores, la esquiadora domina tanto el inglés como el mandarín. Su familia tuvo claro desde el principio que además de poder llegar a la élite del deporte, Eileen también sería una gran estudiante.

Dicho y hecho. Desde los 3 años comenzó a practicar esquí. Cada fin de semana, sus padres le llegaban hasta Tahoe para que diese sus primeros pasos en este deporte. No importaban las cuatro horas de viaje, solo el objetivo. Durante esas sesiones, su madre decidió que lo mejor para su futuro era que se enfocase en la modalidad de las acrobacias. Vio un menor peligro que en las carreras.

Podría parecer que la cultura estadounidense fue superando a la china en su educación. Sin embargo, su madre, Yan, siempre sacó tiempo para impregnar a su hija de la cultura de su país. Y también de sus valores. Para no perder el vínculo, cada verano viajaban a China.

Precisamente, aquí se enfrentó a sus primeros contactos con el racismo. Su apariencia mestiza le llevó a que en territorio chino llamase la atención. Pero aunque eso le molestó al principio, la esquiadora aseguró que ha acabado por sentirse en casa en cualquiera de los dos países: "Me siento china en China y estadounidense en Estados Unidos".

Sin poder viajar a China se quedó durante los dos años en los que la pandemia de la Covid-19 cerró la mayoría de las fronteras. Y, precisamente, en Estados Unidos también vivió algún episodio racista por su origen asiático. Gu se encontraba en un supermercado junto a su abuela Guo Zhengshen cuando sufrieron un ataque verbal.

"No creo haber sentido un miedo así en toda mi vida. Agarré a mi abuela y salimos corriendo. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo cerca que estaba de casa: que cualquiera puede verse afectado solo por la forma en que se ve", dijo la deportista al Washington Post.

Activista e icono

Pese a tener tan solo 18 años, Eileen Gu es toda una activista. No solo lucha contra la lacra del racismo, sino que también es una firme defensora de la igualdad de género y la representación de las mujeres en los deportes. Totalmente comprometida con estas causas, en Stanford quiere instruirse sobre ellas.

El tirón que tiene su imagen lo quiere aprovechar de la mejor manera: "Es una responsabilidad ser una inspiración para muchos jóvenes de una generación". Ella logró graduarse en el instituto un año antes de lo normal. Un ejemplo de que deporte y educación pueden ir dados de la mano.

De hecho, de los 2,1 millones de personas que realizaron el examen de ingreso para Stanford, en todo el mundo, ella acabó en la posición 3.261. Incluso bromeó con que su abuela materna quiere verla como presidenta de China: "Quiere que sea presidenta del país. Mira que si me lesiono, no podré serlo".

Entre bromas, Gu sí que afirma, en declaraciones para el Comité Olímpico Internacional (COI) que la política es algo que no descarta: "A tanto no creo que llegue (ser presidenta de China). Quizás embajadora. Soy bilingüe y eso es una ayuda. Pero antes me gustaría probar la moda como modelo".

Aunque, por el momento, además del esquí le atrae más el mundo de la moda. Ella ya ha aparecido en las ediciones chinas de revistas tan prestigiosas como Elle y Vogue, además de hacer campañas para Tiffany, Louis Vuitton o Victoria's Secret. Por no hablar que es un auténtico símbolo para Red Bull.

Eileen Gu es el futuro: "Soy una atleta, así que hago lo que amo y trato de contar mi propia historia. Me encanta esquiar, me encanta la moda, me encanta la escuela y me encantan mis amigos. Soy una chica de 18 años que está creciendo y solo quiero compartir mi historia, y eso es lo único que puedo hacer".

