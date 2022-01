Klemen Bauer, el antivacunas de los JJOO de Invierno: "Creo en la resistencia natural"

Un nuevo antivacunas aparece y con argumentos más sólidos que otros deportistas. El caso Novak Djokovic en el Open de Australia no ha sido único en el mundo del deporte. El último se ha reproducido en los Juegos Olímpicos de Invierno. El biatleta esloveno Klemen Bauer (Ljubliana, Eslovenia; 1986) ha renunciado a participar en el evento que se celebrará en China por no estar vacunado, requisito indispensable del Comité Olímpico Internacional (COI) para poder asistir a la cita. Pekín 2022 pierde un deportista por la polémica de la vacunación.

Este esloveno no presentará ningún tipo de alegación jurídica, como sí hizo el serbio, y simplemente no formará parte de la delegación del país a los que habrían sido sus quintos JJOO. Pekín 2022 no contará con una de las principales estrellas de este deporte, ya que tiene en su haber una medalla de plata en un mundial. Desde que hizo este anuncio, se le conoce en su país como el Djokovic esloveno. Surge otro deportista de la zona de los balcanes que no cree en la ciencia.

Bauer no ha estado en los primeros puestos de las pruebas más importantes del mundo del biatlón esde hace algún tiempo, pero iba a ser miembro de la carrera de relevos con Eslovenia, que tenía la oportunidad de obtener un buen resultado. Este país cuenta con Jakov Fak, que fue medalla de plata en la prueba de resistencia masculina en Pyeongchang 2018. De esta manera el país que ha vivido un boom de deportistas importantes pierde a un integrante fundamental.

Klemen se quedó sin medalla en los Juegos Olímpicos de 2010 en Vancouver, terminando cuarto, que fue la ocasión en la que más cerca ha estado de la medalla en la cita más importante de los deportes de invierno. Sin duda, también tenía metas altas para los juegos de este año. Como dijo, esperó hasta el final que la vacunación no fuera una condición para participar, pero fue en vano. Klemen pide comprensión y respeto por su decisión.

"Confío en mi sistema inmunológico"

El anuncio lo hizo el propio atleta en su cuenta de Facebook. "La vida está llena de decisiones. Algunas son más fáciles, otras más difíciles. Esta, sin duda, fue sin duda una de las más difíciles. Como atleta de élite desde hace mucho tiempo, tengo una actitud especial y extremadamente respetuosa con mi propio cuerpo y mi salud, y nunca doy por sentado todo lo que se me da. Estoy agradecido por cada respiro y cada movimiento que hago", comenzó.

La defensa de su decisión de no vacunarse se estableció a partir de cómo ha tratado ada "Siempre estaba atento a lo que sucedía con mi cuerpo durante los entrenamientos, las competencias y otros esfuerzos estresantes. No me importa lo que ponga en mi cuerpo y cómo reacciona a todo, así que tengo mucha confianza en mi propio sistema inmunológico y creo en la resistencia natural".

"Sin embargo, de ninguna manera estoy listo, de una manera desconocida y no probada, para interferir innecesariamente con mi organismo. Respeto sincera y fuertemente la decisión de cada individuo, al igual que yo, acepto las consecuencias de mi propia decisión con total responsabilidad. Cuando dedicas la mayor parte de tu tiempo, esfuerzo y energía a algo, renuncias a la vida familiar, todo se vuelve mucho más difícil. Así que gracias a todos por su comprensión, respeto y apoyo", finalizó Klemen.

Antes, también había defendido su postura en una entrevista en el diario Ekipa. "Realmente no confío. Esta vacunación simplemente se nos impone y no la encuentro aceptable. Los datos que están al alcance de todos, lo que está pasando en el mundo entre los deportistas que han sido vacunados, también son bastante reveladores. El aumento de los efectos secundarios no es despreciable. Cuando ya se supo en octubre, pensé mucho en qué hacer. Fue una de las decisiones más difíciles, pero al final tomé la decisión como lo hice", sentenció.

No aceptó el consejo

Su federación aconsejó a Bauer que se vacunara. Estaba ante una temporada de altibajos, ya que ocupa el puesto 82 en la Copa del Mundo solo habiendo anotado 12 puntos hasta el momento. El Comité Olímpico de Eslovenia también defiende la posición de que se deben seguir las instrucciones del Comité Olímpico Internacional y de los organizadores chinos si se quiere competir en estos Juegos. Klemen se quedó pronto sin apoyo alguno.

Eslovenia irá con cuatro biatletas a la cita de Pekín: Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko y Rok Tršan. Al menos en este caso los principios de Bauer han estado claros en todo momento y no ha intentado fórmulas como la de la exención de Djokovic, o la falsificación de documentos, como se ha podido comprobar en otras competiciones. La aparición de un nuevo antivacunas vuelve a poner sobre la palestra el debate de cómo deben afrontar las competiciones a este tipo de personas.

