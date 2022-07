Continúa la guerra en el golf: el PGA elimina del ranking de la FedexCup a los jugadores del LIV

El circuito americano suspendió este jueves a 17 golfistas que están participando en la Superliga saudí y anunció que los que jueguen los próximos eventos, como Bryson DeChambeau, ganador del US Open en 2020, y Patrick Reed, vencedor del Masters en 2018, como el de Portland, seguirán el mismo camino.

No podrán participar en ningún torneo del PGA Tour, tampoco en los tours de Canadá, Latinoamérica ni ninguno relacionado con el PGA Tour, y se espera que el circuito europeo, el DP World Tour, siga la misma línea.

Algunos, como Sergio Garcíay Dustin Johnson, han renunciado ya a su exención en el circuito americano, por lo que este domingo, al término del Open de Canadá, serán eliminados de los ránkings oficiales (FedEx Cup). "Los jugadores han tomado su decisión, basada únicamente en una cuestión monetaria", dijo el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan.

Queda por ver el papel que jugarán los 'majors' en todo esto. El único en pronunciarse por ahora ha sido el US Open, que comienza el próximo jueves 16 de junio y que ha dado luz verde a que los participantes de la Superliga jueguen el tercer 'grande' de la temporada. Todavía está por determinar si estos jugadores pueden regresar algún día de nuevo al PGA Tour.

En un memorando enviado a los miembros del tour, Monahan dijo que incluso si los jugadores renuncian al tour antes del primer LIV Golf Invitational fuera de Londres, no se les permitirá jugar eventos del PGA Tour como no miembros obteniendo una exención del patrocinador. Diez jugadores han renunciado al PGA Tour. Mickelson, que es miembro de por vida con sus 45 títulos del PGA Tour, no lo ha hecho.

"Estos jugadores no pueden exigir los mismos derechos de membresía del PGA Tour, consideraciones, oportunidades y plataforma que ustedes. Les faltan al respeto a ustedes, a nuestros fans y a nuestros socios", añade.

LIV Golf, dirigido por Greg Norman y financiado por el fondo soberano de Arabia Saudí, respondió a la decisión del tour calificándola de vengativa y divisiva. "Es preocupante que el tour, una organización dedicada a crear oportunidades para que los golfistas jueguen este deporte, sea la entidad que bloquea a los mismos para que compitan", dijo LIV Golf. "Desde luego, esta no es la última palabra sobre el tema. La era de la agencia libre está empezando".

Sin exenciones

El problema es que los jugadores compiten sin una exención de eventos conflictivos del PGA Tour. Los jugadores suelen recibir tres de estas exenciones al año para los torneos en el extranjero, pero Monahan negó las 'salidas' para el LIV Golf Invitational de Londres porque es una serie de ocho torneos que tiene cinco eventos en los Estados Unidos. Y el PGA Tour no permite exenciones para eventos en América del Norte.

"Hemos seguido el reglamento del torneo de principio a fin para responder a aquellos jugadores que han decidido dar la espalda al PGA Tour violando voluntariamente unas directrices", escribió Monahan, quien dijo que los jugadores que renunciaron tendrán sus nombres eliminados de la clasificación del PGA Tour tras esta semana.

