Tebas: "El Barcelona va por buen camino para inscribir a los fichajes"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, consideró que el FC Barcelona "va por buen camino" en cuanto a poder inscribir a los nuevos fichajes para la temporada que arranca el 12 de agosto, aunque aseguró que les queda "un poco de trabajo para lo que tienen que hacer".

"Los seguimos, pero cuando nos muestren la documentación de las palancas y algunos jugadores que tienen que vender, veremos si pueden inscribir a todos. Ellos saben lo que tienen que hacer. Yo creo que les queda un poco de trabajo para todo lo que tienen que hacer, pero creo que van por buen camino", dijo antes del inicio de la Gala Kick Off de la temporada 2022/23.

"¿Si llegarán al inicio de LaLiga? Pregúntaselo al FC Barcelona. Yo puedo decir que conocen bien las normas y saben bien lo que tienen que hacer. Todavía les falta por hacer, pero aún queda tiempo", comentó.

Además, Tebas explicó porqué puede el Barça afrontar los fichajes que está realizando este verano."Ha vendido el 10% de sus derechos audiovisuales por 207 millones de euros. Luego ha aumentado esa parte a un 25% que creo que les supone unos 350 más… Eso ya serían 500 millones de euros y creo que aún tienen otra tercera palanca de otros 200. Con esto y si dan salida a algunos jugadores es lo que explica esa posibilidad de fichar. Han podido vender activos, que era algo que tenían que hacer, y reducir salarios; es lo que les permite fichar", declaró.

El presidente de LaLiga expuso su punto de vista sobre que el Barcelona le pida que se baje el sueldo Frenkie de Jong si quiere quedarse en el club para poder así inscribir los fichajes.

"LaLiga lo que va a hacer es que se cumpla nuestro convenio colectivo con la AFE. A los jugadores no se les puede apartar ni presionar, es lo que marca el convenio colectivo, la Ley, la razón y la ética. A partir de ahí, el Barcelona sabe las normas y las responsabilidades que hay en ese aspecto", valoró.

Tebas opinó también sobre la actualidad del Atlético de Madrid, del que se asegura podría incorporar al portugués Cristiano Ronaldo. "Me gustaría ver a Cristiano Ronaldo en LaLiga. Si es factible o no para el Atlético de Madrid, tendrá que hacer algún movimiento de salidas si quiere darle entrada a este jugador; que no lo sé. Pero para dar hueco a un jugador de este nivel tiene que dar salida a algunos jugadores", explicó.

Por su parte, el presidente de LaLiga se mostró tajante sobre la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de suspender de forma cautelar los sorteos de la Primera División femenina que iban a hacer por separado la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF), este martes, y la Federación Española de Fútbol (RFEF), este miércoles.

"Es el sinsentido en el que llevamos muchos años, el no entender cuáles son las competencias de cada uno… no es un problema de Javier Tebas, es que no lo entienden en las competencias de las ligas profesionales. La Liga femenina es una liga profesional y tiene sus propias competencias. Si no se entiende cómo está organizado el fútbol español pasan estas cosas, no se sabe porqué insisten en algo en lo que ya han dado la razón a LaLiga en la competición masculina", valoró.

Para la nueva temporada Tebas ve como favorito al Real Madrid. "El Real Madrid es campeón de Liga y de Champions. Sobre el campo ya ha demostrado el nivel que tiene. El Barcelona ha hecho grandes incorporaciones y dará guerra, pero el Real Madrid es el actual campeón y de sus grandes jugadores no se ha ido ninguno", comentó.

"El Barça quedó segundo en LaLiga. ¿Te puede pelear un campeonato? Son muy complicados porque incluso el Madrid el año pasado hizo menos de 90 puntos y eso demuestra que tenemos un campeonato muy competitivo. Si han fichado eso es porque van a por todo y cuanto más competitiva sea LaLiga será mejor para todos", valoró.

