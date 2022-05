El giro en el guion de Tiger Woods: de su "puedo ganar" a su retirada del PGA Championship

Tiger Woods se retiró este sábado del PGA Championship, que se está celebrando en Tulsa (Oklahoma, Estados Unidos) después de acabar la tercera jornada del torneo con 79 golpes, nueve sobre par. Esto se resume en la siguiente afirmación: la peor actuación de la carrera de la leyenda del golf en este Major. Esta cita se había convertido en su gran objetivo tras su reaparición en el Masters de Augusta.

Hasta allí llegó el golfista con buenas sensaciones. De hecho, afirmó en los días previos al torneo que se veía con opciones firmes de ganar el campeonato. "Siento que puedo ganar, solo tengo que salir a competir y hacerlo. El jueves estaré listo", aseguró Woods. Sin embargo, su particular guion sufrió un cambio. Dolor y malos golpes que provocaron su prematuro adiós.

Las sensaciones no habían sido buenas durante la tercera jornada del PGA Championship para el golfista estadounidense. Ya entonces se comenzó a especular con una posible retirada del torneo por su parte. Fue horas más tarde cuando el PGA Tour confirmó la noticia a través de una nota oficial.

Tiger Woods, durante el PGA Championship 2022 Reuters

No compite así en la jornada dominical. "Tengo dolor, eso es un hecho", afirmó el propio Tiger Woods después de acabar la ronda. Las bajas temperaturas que se han marcado en el Southern Hills Country Club de Tulsa tampoco han ayudado al cuatro veces ganador del Campeonato de la PGA.

Tiger no quiso solo echar la culpa a los dolores de su desastrosa actuación en la edición del PGA Championship de este 2022. También hizo autocrítica por su juego: "No he jugado bien, no golpeé bien la bola y no empecé como necesitaba. No pude parar de hacer bogeys, no hice nada bien. No tuve muchos buenos golpes y, de paso, terminé con números altos".

Cambio de guion

Este ha sido el desenlace de la aventura de Tiger Woods en el PGA Championship 2022. Pero antes se las prometía muy felices el mediático deportista. "Siento que puedo ganar, solo tengo que salir a competir y hacerlo. El jueves estaré listo", dijo el californiano de 46 años en rueda de prensa el pasado martes.

Tiger Woods, en el Masters de Augusta 2022 Reuters

Desde su participación en el Masters de Augusta, su objetivo no era otro que llegar en la mejor forma posible al PGA Championship. Aunque destacó, ante los medios de comunicación, que el primer lunes tras Augusta "no fue divertido". "El primer mes fue como el Everest y ahora hay que ir mejorando. Sigo con días duros, los días no son fáciles como uno puede pensar, pero veo que me siento mejor, me puedo entrenar un poco más", afirmó Woods.

Accidente y futuro

El gravísimo accidente de coche que sufrió en febrero de 2021 le ocasionó fracturas en la tibia y el peroné de la pierna derecha, además de heridas en los huesos del pie y del tobillo. Se llegó a temer incluso que pudiese perder la pierna. La recuperación ha marcado su último año, pero los dolores que continúa padeciendo están condicionando su presente y futuro en el circuito de golf.

El Masters de Augusta se convirtió así en una particular prueba para Tiger Woods. Su nivel no es el de antes del accidente, pero él mismo destacó que "en general fue un buen logro" su actuación. Después de la decepción en el PGA Championship, su siguiente meta es llegar bien al US Open, que se celebra entre el 16 y el 19 del próximo mes de junio.

Nunca es agradable ver a una leyenda del deporte pasando por momentos como este, sobre todo por el motivo. Y así lo señalan sus rivales. Como Shawn Norris: "Sientes pena por él teniendo que pasar por esto. Pero, de nuevo, también ves el tipo de persona que es, que supera todo y se esfuerza por superar el dolor. No es fácil ver a alguien como él tener que pasar por esto y luchar así".

