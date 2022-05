El plan de la PGA y Europa contra el tour de Arabia Saudí fracasa: la traición de 40 jugadores de golf

Todo está preparado para que se celebre la primera cita del proyecto rupturista en el mundo del golf. El LIV Invitational Series se pondrá en marcha en este 2022 después de recibir el rechazo de los dos circuitos tradicionales, el europeo y el americano. Bajo la amenaza de suspensiones y la prohibición de participación, 40 golfistas han decidido unirse a la propuesta rupturista que tendrá su primera prueba el próximo mes de junio en el Centurion Club de St. Albans, en Hertfordshire, Inglaterra.

Este lunes era la fecha límite para que los interesados se apuntaran a este primer torneo cerca de Londres. El número de golfistas es superior al que se temía. Además, las caras visibles que se vincularán a este nuevo circuito son más que reconocidas para la PGA y el European Tour. Phil Mickelson, Sergio García, Lee Westwood, Ian Poulter y Martin Kaymer son los principales focos de atracción para la primera cita que cambiará el golf como se conocía hasta ahora. Para empezar, habrá casi 24 millones de euros de bolsa.

Jay Monahan, el mandamás del PGA Tour, se mostró contundente en febrero cuando les dijo a todos aquellos que quisieran participar en el circuito auspiciado por Arabia Saudí que salieran "por esa puerta ahora". Keith Pelley, responsable del DP World Tour, está mostrando un fuerte rechazo a que sus jugadores participen en el LIV Invitational amenazando con no contar con ellos para la Ryder Cup. De momento, nada está frenando un posible éxito del nuevo circuito.

Golpe saudí

"La mayoría de los jugadores que se han postulado no tienen idea de si realmente entrarán al campo, ya que está limitado a 48. No esperábamos que tantos profesionales pidieran jugar, pero está claro que los casi 4 millones de euros para el ganador y los 115.000 para el último clasificado deberían haber hecho que fuera esperado", explicaba este domingo The Telegraph tras hablar con fuentes de la PGA y el European Tour.

LIV, la entidad que está detrás del nuevo circuito, afirma que 15 de los 100 mejores del mundo han enviado formularios para participar. Los jugadores del circuito estadounidense sabrán en estos días si se les otorgará permiso para jugar en Hertfordshire. Monahan dará verde en esta ocasión, pero mantendrá a su equipo legal trabajando de cara a la segunda cita que tendrá lugar en Portland, Oregón, a finales de junio.

Sergio García durante la Ryder Cup Reuters

Por su parte, Pelley debe decidir rápidamente cómo responder cuando los saudíes plantan su bandera de golf en suelo británico. Se cree que no liberará a sus jugadores, pero tampoco pondrá prohibiciones. No hay fecha límite para que dé su veredicto, pero se le acumulan los problemas después de que el Asian Tour también esté organizando un torneo en Reino Unido financiado por dinero saudí y con una bolsa de casi dos millones de euros para la semana anterior al inicio del LIV.

Esto dejaría magullada la imagen del circuito europeo en comparación con el proyecto rupturista y otro que sí se aceptó. El hecho de ver a Sergio García será un golpe difícil de asimilar. El español dijo antes del Saudí International de este año que entendía las posiciones de los circuitos "pero tienen que entender que estamos tratando de lograr cosas para nuestras familias: He sido miembro del European Tour durante 23 años y he hecho muchas cosas para que eso suceda. He puesto mucho esfuerzo en mi cuerpo para que esto suceda".

Algo positivo

Sin embargo, el lado positivo es que la lista en constante crecimiento está poblada principalmente por jugadores mayores de 30 años. La PGA y el European mantienen la fidelidad de los golfistas más jóvenes, que han crecido viendo a sus ídolos ganando los torneos de estos circuitos y ahora quieren emularles. Varias de las principales estrellas, incluidos Jon Rahm, Dustin Johnson, Tiger Woods, Rory McIlroy y Bryson DeChambeau, han dicho que no se unirán a la liga saudí.

Después del torneo inaugural LIV Golf Invitational Series en Inglaterra, se dirigirá al Pumpkin Ridge en Portland para iniciar una gira por Estados Unidos que les llevará por Nueva Jersey, Boston y Chicago. Tras estas cuatro citas, el circuito viajará a Bangkok y Jeddah. Para terminar, el gran colofón de la primera temporada del proyecto de Greg Norman y Arabia Saudí tendrá lugar en el Trump Doral de Florida para hacer un evento por equipos.

ESPN informó de que el LIV Golf Invitational Series repartirá unos 240 millones de euros entre los ocho torneos que se celebrarán en 2022. Es muy difícil competir contra esas cantidades, pero Europa pone en riesgo "eventos patrimoniales" como los abiertos de Irlanda, España e Italia, que coincidirán con eventos del nuevo circuito. Qué decir de la Ryder, donde García es el máximo anotador de puntos de todos los tiempos y se podría perder la próxima edición.

[Más información: Stephen Curry invierte en golf: su torneo con todo pagado para impulsar a jóvenes de raza negra]

Sigue los temas que te interesan