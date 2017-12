Valverde: “El pasillo adquiere un matiz mediático que lo contamina todo”

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, confirmó lo que era un secreto a voces: su equipo no homenajeará al Madrid en el Bernabéu por la consecución del Mundialito de Clubes. “Este asunto es algo que hace años se hacían en plan simbólico, como reconocimiento jugador a jugador, no había adquirido este matiz mediático que lo está contaminando todo. Nuestro reconocimiento al Madrid lo tiene por lo que han conseguido este año. El tema del pasillo, yo no haría el pasillo a nadie ni tampoco querría que me lo hicieran a mí. El tinte que tiene ahora ha perdido la esencia que tenía hace años”, sentenció el técnico blaugrana en la previa del Clásico.

Mejoría desde la Supercopa: "Es una temporada muy larga y en ella siempre hay tiempo para malos momentos, para superarlos, volver a entrar en crisis y todo ese tipo de cosas. En aquel momento tuvimos un resultado negativo que nos condicionó. Hemos ido avanzando en la competición y creo que el equipo ha ido a más. Es un momento más de la temporada, que no es como los demás porque es un partido importante, y lo que queremos es refrendar nuestro buen momento, hacer un buen partido...".

Denuncia del Atlético: "Nuestro club se maneja dentro de la legalidad siempre. No tengo más que decir. Cada club es libre de hacer lo que le parezca conveniente".

Ambiente postelecciones: "Llevamos un mes y medio sin preguntas de este tipo. No tengo duda de que el ambiente será bueno. Creo que fuimos al campo del Atlético cerca del 1-O, se habló mucho del recibimiento que tendríamos y creo que es uno de los mejores partidos que hemos visto de ambiente en la grada y de buen rollo en el campo. Espero un buen partido".

Campeón de Navidad: "Mañana no hemos ganado, el Atlético está a seis puntos y podrían ponerse a tres y porque siempre hay excepciones. Afrontaremos el partido como si fuera el último".

Iniesta: "Es un jugador especial, diferente, que además le noto mucho más tranquilo que yo de cara a afrontar un partido. Es un seguro y, aparte de la impronta que tiene dentro del vestuario y con las aficiones, es un valor seguro. Lo estamos gestionando este año. Es verdad que está más cerca de la retirada que del comienzo. Sabemos el temor y el respeto que infunde en los rivales y para nosotros tiene mucho valor".

El Barcelona llega al partido con una distancia de 11 puntos sobre el Real Madrid. Es decir, comparece en el Bernabéu más relajado que su rival, que necesita ganar sí o sí para no perder comba y seguir peleando la Liga hasta el final. Una derrota del equipo de Zidane sería un palo durísimo para el conjunto blanco, que no ha sido todo lo regular que desearía en este principio de campaña. Valverde, finalmente, podrá contar con Jordi Alba para el Clásico, pero no con Deulofeu, que parecía vital para cubrir la baja de Alcácer. Tampoco están en la convocatoria Rafinha y Arda Turan.