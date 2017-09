Borja Mayoral y Gareth Bale reconcilian al Real Madrid con la Liga

Allí estaba Mayoral, esperando su momento. Olvidado por todos, era el '9' suplente en un Madrid sin '9'. Le habían dado poco chance, pero si en Anoeta no jugaba, ¿cuándo lo haría? Zidane arriesgó y le sacó. Y Borja respondió. El mejor partido de su vida dio al Madrid la victoria en la siempre difícil San Sebastián. Después Bale finiquitó el buen partido. [Narración y estadísticas: Real Sociedad 1-3 Real Madrid]

El Madrid recuperó el camino en la Liga después de dos empates y lo hizo con una victoria de esas que se recordarán al final. Fue contra las cuerdas a Anoeta y acabó paseándose si no con facilidad, sí con comodidad. Cuánto más exigido llega el Madrid, mejor responde. Así es este equipo.

Tuvo dos caras el partido: Borja Mayoral y Kevin Rodrigues. El canterano blanco arrancó el duelo como un toro bravo sabedor que de Anoeta salía por la puerta grande o por la enfermería. Y salió a hombros. Un gol, más de la mitad del otro y un espíritu luchador y competitivo que hacía tiempo que no se veía en esa posición en el Madrid. Mayoral hizo todo lo que se debe pedir a un futbolista que viste la camiseta blanca, negra en San Sebastián.

Cuando en el minuto 19 Sergio Ramos buscó una chilena y el balón se quedó suelto, Mayoral llegó desde atrás con todo y, como auténtico killer, disparó con garra y puso el 0-1. Era un gol de '9' puro, de esos que rematan todo balón que ven en el área. No sería la única jugada de gloria de este canterano con el que Zidane arriesgó, porque sacar a Mayoral en Anoeta, con lo que se jugaba el Madrid, era un movimiento de mucha personalidad. Y Zizou acertó otro día más.

Borja Mayoral celebra su gol ante la Real Sociedad. REUTERS

El Madrid jugó muy bien, porque además de brillar por momentos en el césped de Anoeta (especialmente en la primera parte) leyó perfectamente la importancia del encuentro. Salió desde el inicio con la vitola de campeón. No olvidó que perder ante la Real era irse a siete puntos y no amagó ni un minuto. Pero el fútbol es tan bonito que nunca nadie se da por perdido. Los vascos se metieron en el partido por una desconexión de los de Zidane, no por desgana sino porque es lo normal dentro de un duelo de esta altura.

Empató Kevin Rodrigues, la otra figura del partido, para bien y para mal. El lateral francés de la Real participó en los otros tres goles que quedaban. En el primero, a su favor, golpeó un balón que le brindó Odriozola y desde el segundo palo remató con ayuda de Carvajal, que le dejó solo, y de Keylor, con manos blandas. Ese gol paró el partido porque la grada supletoria que han montado justo detrás de una portería de Anoeta cayó, rompiendo la pierna a un cámara que allí se encontraba. Las chapuzas de la Liga.

A pesar de ese parón, el Madrid no se desconectó y siguió dominando, encontrando otra vez el gol gracias a Mayoral. El canterano arrancó en el centro del campo (la Real pidió falta previa sobre el también canterano blanco Diego Llorente), corrió, controló mal el balón pero acabó con un regate que machacó a la defensa vasca. Kevin llegó desde atrás y lo hizo con tal velocidad (venía de estrellar un disparo al larguero) que intentando despejar acabó metiéndose en propia. 1-2 al descanso.

Bale y Mayoral celebran el gol del galés. REUTERS

Con un Theo brillante por banda (recordó con sus carreras al que deslumbró en el Alavés), el Madrid siguió siendo muy superior y encontró, al fin, al Bale que tan bueno es cuando está al 100%. Una carrera muy a su estilo, superando a Kevin Rodrigues, con una definición de quilates sentenció el partido. Sí, Anoeta es el estadio de Gareth. Cinco visitas, cinco partidos con gol.

El Madrid se reconcilió con la Liga haciendo un partido de campeón. Brilló y recuperó la confianza de piezas claves. Descubrió a un Mayoral espectacular y se dio dosis de confianza para afrontar lo que viene por delante. Aquí nadie tenía que alarmarse. Los de Zidane dieron un golpe donde tenían que darlo.

Ficha Técnica

Real Sociedad: Rulli, Odriozola, Aritz Elustondo, Diego Llorente, Kevin Rodrigues, Xabi Prieto (Juanpi), Illarramendi, Zurutuza, Januzaj (Agirretxe), Canales (Carlos Vela) y Willian Jose.

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Theo Hernández (Nacho), Casemiro, Modric, Isco, Marco Asensio (Dani Ceballos), Bale y Borja Mayoral (Lucas Vázquez).

Goles: 0-1 Borja Mayoral (19'). 1-1 Kevin Rodrígues (28'). 1-2 Kevin Rodrígues (p.p., 36'). 1-3 Gareth Bale (61').

Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego). Amonestó a Diego Llorente, Illarramendi, Januzaj (Real Sociedad) y Marco Asensio y Luka Modric (Real Madrid).

Estadio de Anoeta. 4ª jornada de Liga de Primera División. 24.966 espectadores. El fondo norte, vacío por las obras que se están acometiendo.