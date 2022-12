Queman en Francia la bandera de Argentina y usan la camiseta de Messi para limpiarse los pies

Argentina se dio un auténtico baño de masas en Buenos Aires con una celebración multitudinaria que terminó con los jugadores siendo evacuados en helicóptero. La Copa del Mundo voló para el país sudamericano después de que la Albiceleste venciera a Francia en la tanda de penaltis tras un partido de lo más emocionante que tuvo de todo.

Pese a que las celebraciones en diferentes puntos del planeta se desarrollaron, en su mayoría, con normalidad, en Francia un pequeño sector de aficionados no encajó demasiado bien la derrota de la selección gala en la final de Qatar 2022. De hecho, llegaron a pagar con la figura de Leo Messi gran parte de su frustración.

De esta manera, algunos hinchas que se congregaron en París para presenciar el partido protagonizaron unos lamentables actos al término del encuentro. Todavía cabreados con la derrota del combinado de Didier Deschamps, decidieron quemar una bandera de Argentina en las calles de la capital francesa.

La camiseta de Messi, pisoteada.

No obstante, los altercados de este pequeño grupo de aficionados no terminaron ahí. El siguiente foco de ira fue Leo Messi, artífice de dos de los tres goles que marcó Argentina en la final que se disputó en el Lusail Stadium. Algunos radicales sacaron a relucir una camiseta del jugador argentino, aunque no de la Albiceleste, sino del París Saint Germain.

Esta camisola, con su habitual 30 a la espalda en el conjunto parisino, la pusieron a modo de alfombra a la puerta de un bar para que fuera pisoteada por todo aquel que pasara por allí y se limpiara en esta prenda sus zapatillas sucias. "Recuerde limpiarse los pies antes de entrar", rezaba un rótulo escrito a mano en una pizarra que pusieron al lado de la camiseta de Messi en el suelo.

Fueron algunas de las malas formas de un pequeño grupo de aficionados franceses que se pudieron ver a través de las redes sociales. No obstante, en la mayoría de los casos, tanto en las celebraciones como en la derrota francesa, no se produjeron altercados y se vivió la final con mucha normalidad.

Reconocimiento francés

Pese a que Francia no pudo hacerse con su segundo Mundial de manera consecutiva, algo que hubiera supuesto para la selección gala un éxito sin precedentes, a la vuelta a casa de la selección francesa recibió un bonito reconocimiento.

[Argentina evita un drama al abortar la celebración del Mundial sacando en helicóptero a los jugadores]

La Plaza de la Concordia en París acogió un encuentro entre los futbolistas y los seguidores que se quisieron dar cita en este emblemático lugar. Aunque no hubo celebración de ningún título, los aficionados sí que quisieron reconocer el esfuerzo y el buen trabajo de los suyos después de haber llegado de nuevo a una final y haber estado a punto de lograr el tercer Mundial de su Historia.

Los fans se dieron cita ataviados de sus banderas francesas y entonaron el himno de La Marsellesa entre aplausos a los futbolistas. Uno de los más aclamados fue, como se esperaba, Kylian Mbappé, que no obstante apareció con semblante serio y todavía dolido por la derrota.

