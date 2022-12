"Un minuto de silencio por Mbappé": el polémico cántico de Argentina tras su victoria en el Mundial

Argentina volvió a ganar una final del Mundial 36 años después. Tras una largo periplo de sequía, Leo Messi guio a la Albiceleste en una de las mejores finales de la historia tras derrotar a Francia. Los penaltis desataron la locura en los jugadores sudamericanos, provocando una celebración constante en el Estadio de Lusail.

Tras levantar el '10' la Copa del Mundo y recibir diversos premios, los futbolistas disfrutaron de sus primeros momentos tras tocar la gloria sobre el terreno de juego junto a sus familias. Poco minutos después, todos ellos se dirigieron al túnel de vestuario para continuar la celebración. Allí, con la euforia por las nubes, dejaron una imagen desagradable y dirigida a uno de sus rivales, Kylian Mbappé.

Pese a que el jugador francés comparte equipo con varios argentinos como Leo Messi o Leandro Paredes, se obcecaron con él de puertas para dentro. Sin embargo, los vídeos del momento han traspasado fronteras y han acabado en las redes sociales, donde se han hecho rápidamente virales.

el dibu diciendo un minuto de silencio para mbappe pic.twitter.com/ZJDpjnmLF8 — mar 🍒🇦🇷 (@ikoocaina) December 18, 2022

Durante uno de los cánticos, donde Emiliano Martínez, guardameta de la Albiceleste, toma la batuta y con la continuidad de los jugadores tras sus palabras, las duras palabras hacia la estrella de Francia llegaron. "Un minuto de silencio para Mbappé", fueron las desagradables declaraciones mientras bailaban una especie de conga al ritmo del "oe, oe, oe".

El portero de la Albiceleste también tuvo su dosis de protagonismo en la entrega de premios. El guardameta se llevó el Guante de Oro y una vez recibió el trofeo se lo llevó a sus partes íntimas, dejando una peculiar imagen que también ha sorprendido a todo el mundo.

El Kun, con Camavinga

Mbappé no fue el único en recibir las críticas de los jugadores de Argentina, aunque en este caso llegó de un exfutbolista. Sergio 'Kun' Agüero se dejó llevar por el fervor de la victoria en el Mundial de Qatar y también expresó unas palabras fuera de lugar contra un francés. El exceso de emoción sacó alguna de las peores facetas de varios de ellos.

Meterse de gratis con un buen tipo como Camavinga es de no tener corazón

pic.twitter.com/FAXGS7ud1v — RØŠĘLL  (@Rosell___) December 18, 2022

Cavaminga, centrocampista del Real Madrid y de la selección gala, fue objeto de burla del histórico jugador argentino. "Para Camavinga, cara de pinga es", expresó Kun en un directo a través de sus redes sociales mientras se bebía una cerveza dentro del vestuario de la Albiceleste y hablaba con sus excompañeros.

Sin embargo, la polémica no se quedó ahí. Más jugadores argentinos realizaron sonadas declaraciones tras su victoria frente a Francia. En otro directo, Otamendi y Rodrigo de Paul dedicaron unas palabras hacia todos aquellos críticos que aparecieron a lo largo del Mundial.

El centrocampista del Atlético de Madrid se dirigió a todos con una simple que reflejó todo lo que tenían guardado dentro contra ellos. "Todos los que dudaron, podeís chuparme la pija. Me tiraron de todos lados y no me voltearon", explicó el jugador a través de las redes sociales.

