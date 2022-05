Guerra entre Chile y Ecuador por el Mundial: el caso del 'jugador fantasma' que debe resolver la FIFA

El fútbol sudamericano a nivel de selecciones se encuentra paralizado por culpa de un litigio que se ha abierto entre Chile y Ecuador. 'La Roja' pide que le sea concedida la plaza que ahora mismo ocupan sus rivales para estar en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, los ecuatorianos se defienden asegurando que han conseguido su plaza en buena lid y que por ello deben estar en la cita mundialista.

La guerra entre estas dos selecciones después del último paso que ha dado Chile, que ha sido pedir formalmente a la FIFA la expulsión de Ecuador del torneo a pesar de que consiguió la clasificación tras ocupar la cuarta plaza en la fase liguilla que se disputa en Sudamérica, ha provocado un duro enfrentamiento. Y todo se debe a las dudas que han surgido en cuanto a la identidad y la procedencia de un futbolista que ha disputado algunos partidos con la selección de Ecuador.

El caso en cuestión es el que ha protagonizado Byron Castillo, de quien existen dudas sobre su nacionalidad. Mientras la Federación Ecuatoriana de Fútbol defiende que el jugador nació en su país, Chile asegura que es colombiano y que se falsearon los documentos necesarios para que pudiera jugar con la selección sin que hubiera proceso de nacionalización alguno.

Es por ello por lo que Chile, a través de su equipo de abogados, arrancó una dura contienda legal mediante la que quieren ganar su billete para el Mundial. Ese que no pudo llegar en el campo puede hacerlo ahora desde los despachos. Una situación rocambolesca que tiene a la FIFA estudiando el caso para evitar que la situación colapse camino de la gran cita deportiva de este 2022.

Arturo Vidal, durante un partido con la selección chilena

Las quejas de Chile

Chile ha decidido enviar una carta jurídica a la FIFA para pedir de manera inmediata la anulación de la clasificación de Ecuador para el Mundial de este año. La denuncia de la ANFP contra el jugador Byron Castillo ha dado ya la vuelta al planeta y es que se ha viralizado el motivo por el cual Ecuador podría quedar fuera de la próxima gran cita de la temporada de fútbol. Parece que el lugar de nacimiento de este jugador no está del todo claro.

Lo más importante del caso es que la ANFP asegura tener las pruebas necesarias para demostrar que, efectivamente, Byron no nació en Ecuador como se ha dicho hasta ahora, sino que lo hizo en Colombia. De esta forma, se habría incurrido en una falta de alineación indebida en varios partidos de la fase de clasificación. Lo que Chile reclama precisamente es que les sean retirados todos los puntos de los encuentros en los que intervino el jugador del Barcelona de Guayaquil.

En total serían 14 puntos, lo que provocarían una gran pérdida para la selección de Ecuador. El primer lugar de la tabla lo ocupó Brasil con 45 puntos, seguida de Argentina con 39. Tercera fue Uruguay con 28 y después se situó Ecuador, que sumó un total de 26. Esos cuatro equipos son los que acceden de manera directa a la fase final del Mundial vía fase de clasificación de la Conmebol.

En quinto lugar, puesto que daba el pase a la repesca, se situó otro equipo que también interviene en el conflicto. Se trata de Perú, quien se enfrentará al ganador del Australia - Emiratos Árabes del 13 de junio para luchar por un puesto en Qatar. En sexto lugar se situó Colombia, mientras que ya en séptimo lugar se situó la selección de Chile. Sin embargo, tal y como recoge en su carta la ANFP, Byron Castillo sí jugó contra Chile, pero no contra Colombia, por lo que los 23 puntos de la selección cafetera estarían bien adjudicados.

En su denuncia, lo que reclaman es que la FEF realizó un uso de un certificado de nacimiento falso que conllevaba una falsa declaración de edad y también de falsa nacionalidad. De esta forma, este jugador, convertido en un 'futbolista fantasma', no podría haber disputado los partidos que disputó.

Byron Castillo y su certificado

Eduardo Carlezzo, abogado de la ANFP, ha sido el encargado de presentar una denuncia de 43 páginas con la que pretende demostrar que el certificado de partida ecuatoriana que el jugador utiliza es falso. Además, asegura que existe un certificado que acredita su nacionalidad colombiana que sí es verdadero. Para Chile, esa conclusión define el caso y argumenta que incluso los propios organismos del fútbol ecuatoriano así lo reconocen. Es una realidad consumada y demostrable que hasta la propia FEF ha tenido dudas con el origen de este futbolista en el pasado.

Byron Castillo disputó un total de 8 partidos en la fase de clasificación en los que Ecuador consiguió 14 puntos. Una parte muy importante de los que consiguió al término de la fase de clasificación. Cinco de ellos fueron contra Chile. Ahora, la ANFP reclama que esos 14 puntos deben ser retirados y, por consiguiente, sumados los cinco que le faltarían a Chile.

Sin embargo, las cuentas de la Federación Chilena siguen. La nueva clasificación dejaría a Ecuador con solo 12 puntos, última clasificada. Como Byron Castillo no jugó ni ante Perú, que fue quinta, ni ante Colombia, que fue sexta, sus puntuaciones no varían. Pero la de Chile sí lo haría si se sumaran esos cinco puntos que perdieron ante Ecuador, saltando hasta el cuarto puesto y obteniendo el pase directo al Mundial incluso por encima de equipos que están por delante de ellos como Perú, a quien adelantaría al tener el golaveraje a su favor.

Dudas con la nacionalidad

El equipo de abogados de Chile que llevan el caso están convencidos de tener la razón en esta contienda que ahora está en manos de la FIFA. El organismo que preside Gianni Infantino debe investigar con celeridad lo sucedido para evitar que el Campeonato del Mundo de 2022 sufra algún tipo de bloqueo. La guerra que se ha desatado entre la ANFP y la FEF parece ir para largo ya que Chile pretende ganar en los despachos lo que considera que le pertenece.

El lugar de nacimiento de Byron Castillo siempre ha dejado muchas dudas en su carrera deportiva, incluso dentro de la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol. A pesar de que jugó en las categorías Sub17 y Sub20, los dirigentes le tuvieron apartado un tiempo porque consideraban que había una adulteración con sus certificados oficiales de identidad. Este rumor se ha transmitido de un lugar a otro hasta colapsar el fútbol sudamericano.

De hecho, Byron estuvo sometido en 2018 a una comisión investigativa de la propia federación ecuatoriana que analizó todos sus antecedentes y documentos y que determinó que el jugador era colombiano. Este hecho también ha sido recogido por la propia ANFP en su denuncia.

El propio seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, ya manifestó su deseo de convocar al jugador, pero no podía hacerlo porque aún no tenía el visto bueno de la FEF. Poco después, la Justicia del país les dio vía libre asegurando que Byron David Castillo Segura había nacido el 10 de noviembre de 1998 en la ciudad de General Villamil. A pesar de que esta sentencia es lo que argumenta la FEF en su defensa, Chile sigue manteniendo que tienen ganada la situación.

"Existen innumerables pruebas de que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el 25 de julio de 1995, y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad ecuatoriana de General Villamil". Los abogados hablan de la existencia de "certificados adulterados" y por eso decidieron enviar a la FIFA "toda la carrera deportiva del jugador, desde el 2012, que fue la primera vez que fue registrado en el club Norteamérica, hasta el día de hoy. El mundo del fútbol no puede cerrar los ojos ante tantas pruebas. No se puede aceptar la práctica de irregularidades en el registro de jugadores. Debe existir juego limpio dentro y fuera de la cancha". Chile sigue en pie de guerra luchando por ir al Mundial.

[Más información: Así fue el sorteo del Mundial de Qatar 2022: del grupo de la muerte de España a la igualad en el resto del cuadro]

Sigue los temas que te interesan