Carlos Alcaraz toma la corona de Rafa Nadal en Madrid y reta a Djokovic para confirmar el relevo

El ciclón Carlos Alcaraz sigue dando pasos hacia lo desconocido. Como cualquiera que empieza en algo, el murciano está aprendiendo a manejarse en situaciones que no había vivido y el Mutua Madrid Open está siendo toda concatenación de momentos nuevos para él. Nunca había llegado a los cuartos de final de un Master 1000 sobre tierra batida y ahora, ya está en las semifinales.

El jugador de El Palmar se ha colado entre las cuatro mejores raquetas del torneo con solo 19 años y después de haber dejado por el camino al gran especialista del polvo de arcilla, Rafa Nadal. El jugador balear ya avisó en la previa de su partido ante 'Carlitos' que el nuevo integrante del Top10 estaba mejor que él, tanto de forma como de nivel tenístico. Razón no le faltaba y es que Rafa venía de seis semanas de parón por lesión.

Una fisura en la zona costal que precisamente se produjo ante Alcaraz en el Master 1000 de Indian Wells. En aquella ocasión, Nadal consiguió vencer a pesar de los dolores, aunque luego cayó en la gran final. Ahora, en Madrid, Alcaraz, con un tobillo maltrecho incluido, se ha llevado el gato al agua y ya se prepara para su siguiente reto: ganar a Novak Djokovic.

El duelo entre estos dos genios de la raqueta se producirá este sábado a partir de las 16:00 horas en la pista central de la Caja Mágica que recibe el nombre de Manolo Santana. Un turno que gusta especialmente al español porque a esas horas, por la temperatura y la menor humedad, la bola bota mucho más y puede coger mayor altura en los golpes. Este partido significará otras muchas primeras veces para el talento español. Estrenará su primer cara a cara contra el serbio y además, será la primera vez que juegue contra un número uno del mundo. Si Carlos quiere llegar a la final y luchar por el título, tendrá que superar el más difícil todavía.

Carlos Alcaraz se da golpes en el pecho. REUTERS

Alcaraz toma la corona

Era un secreto a voces que Alcaraz tenía grabado a fuego que, si todo iba bien, este viernes tendría el partido más esperado por todos. Desde que se hizo el sorteo del cuadro, se fijó la mirada y la atención en ese duelo de cuartos de final que podía enfrentar a los dos referentes nacionales del momento.

El joven Alcaraz por un lado y el veterano Nadal por el otro. Dos campeones frente a frente, pero en momentos opuestos de sus carreras deportivas. Uno rompiendo sus primeras metas y conquistando sus primeros sueños. El otro, después de haberlo ganado todo y de haberse consagrado como el más grande todos los tiempos. El partido más especial que se podía ver en años, sobre todo fuera del 'Big Three'.

Carlos tenía más ganas de ese partido que nadie. Se había medido dos veces a Nadal y en las dos había caído. Esa mencionada de Indian Wells y la primera, justo en este mismo torneo, el año pasado en lo que era el debut de Alcaraz en una fase final del Mutua Madrid Open. En aquella ocasión, el murciano casi no pudo rendir entre los nervios y las emociones. Terminó siendo arrasado por Nadal en dos sets y hasta se produjo una pequeña lesión en el abdomen fruto de la tensión. Por eso tenía claro que esta vez iba a ser diferente. Y lo fue.

Lo que ha cambiado Alcaraz en solo un año ya es historia del deporte. Tal y como reconocía Nadal después de caer derrotado, Carlos está ya para ganar a cualquier jugador del mundo. Incluido él. Incluido Novak Djokovic. Con esta simbólica victoria en un duelo generacional de dos jugadores que se llevan 15 años, Alcaraz le ha arrebatado a Nadal la luz y la bandera del tenis español. Ahora es el murciano, al menos en lo que dure este Mutua Madrid Open, quien lleva puesta la corona como el rey absoluto de las raquetas nacionales. Y el niño prodigio del tenis mundial no se quiere detener ahí, si no que quiere reinar en casa.

Rafa claudicó a pesar de que Alcaraz estuvo a punto de destrozarse el tobillo en una fea caída. Habrá que ver cómo está ese pie para el duelo ante el serbio. Sin embargo, esa fue la única vía que encontró Nadal para hacerle algo de daño. No obstante, una vez restablecido, 'Carlitos' volvió a sacar su garra y su puño de hierro para ajusticiar a todo un ganador de 21 Grand Slam que nada pudo hacer ante el torbellino Alcaraz. La potencia y colocación de sus golpes, su eficacia en los puntos de rotura y un saque temible fueron un muro contra el que Nadal chocó una y otra vez. A pesar de que Nadal llegaba sin ritmo y falto de chispa por su lesión, esta derrota ha podido suponer un antes y un después en el tenis español.

Rafa Nadal felicita a Carlos Alcaraz. EFE

El reto de Djokovic

Carlos Alcaraz comenzó su participación en el torno venciendo al georgiano Basilashvili. Un partido incómodo para ser un debut en un torneo tan importante. Sin embargo, el murciano demostró que ya está formado y maduro para plazas de primera y por eso supo sacar con entereza y profesionalidad su contienda. Después llegó un hueso duro de roer como Cameron Norrie en octavos. No fue el mejor partido de Alcaraz en este 2022, pero también supo estar en los momentos claves para colarse en cuartos.

Ahí llegó el esperado y ansiado partido contra Nadal y Alcaraz no dudó. Siempre que estuvo a un buen nivel físico, dominó al mejor jugador de la historia sobre tierra batida. Rafa estuvo a su merced hasta que 'Carlitos' decidió acabar con él. Una demostración de poderío pocas veces vista en un jugador de solo 19 años, cumplidos precisamente el día que venció a Norrie.

Ahora, el siguiente peldaño antes de colarse en la gran final del domingo será Novak Djokovic. El serbio, al igual que Nadal, no llega en su mejor momento. Será un duelo en la cúspide en cuanto a nombres, pero no en cuanto a nivel de juego. Alcaraz podría llegar tocado por esa torcedura de tobillo mientras que Djokovic está teniendo un curso realmente complicado. Su polémica en Australia le ha lastrado profundamente esta temporada en la que apenas ha jugado.

Se le ha visto muy falto de ritmo, de fondo físico y sin velocidad en las piernas. Pero poco a poco va siendo de nuevo el número uno del mundo, posición que llegó a perder unos días en favor de Daniil Medvedev. 'Nole' regresó a las pistas a finales de febrero en Dubái, torneo en el que se quedó en cuartos de final tras caer con Vesely. Durante buena parte de la gira de pista rápida ha estado muy alejado de su nivel fruto de la inactividad.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, en el Mutua Madrid Open. AFP7 / Europa Press

Después se pasó a la tierra batida debutando en el Master 1000 de Montecarlo, donde cayó a las primeras de cambio con Davidovich. Solo en su casa, en Belgrado, fue capaz de aproximar su nivel a lo que ha demostrado durante toda su carrera. Llegó hasta la final, donde cayó con Rublev. Al término de su participación, el serbio reconoció que no solo le había pasado factura la inactividad, si no también una enfermedad, que no era la Covid-19, pero que le había dejado bajo mínimos.

Ahora está recuperando en Madrid parte de su magia y se ha conseguido colar en semifinales sin ceder ni un solo set y venciendo a jugadores de la entidad de Monfils o Hurkacz. Por el camino se perdió ese duelo de clásicos contra Andy Murray, ya que el británico tuvo que retirarse en octavos por un problema de salud.

Djokovic tiene la ambición de pelear por el título para llegar lo más rodado posible a Roland Garros. Sin embargo, enfrente tendrá a un Carlos Alcaraz que ya sueña con ser algún día número uno y que quiere soportar sobre sus hombros el revelo de los grandes. Será el primer duelo entre ambos, un partido para la historia en el que el joven español tendrá de su lado a todo el público de la Caja Mágica, quienes sueñan con verle levantar el título. Uno de los partidos más esperados por todos y que dejará, sin duda alguna, al gran favorito para levantar el trofeo de campeón del Mutua Madrid Open el próximo domingo.

[Más información: Rafa Nadal: "Alcaraz puede ganar a cualquier jugador del mundo porque ya tiene el nivel"]

Sigue los temas que te interesan