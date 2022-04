El City Football Group y Abu Dhabi, derrotados por la afición: así se paró la compra del NAC Breda

El City Football Group, el conglomerado empresarial más grande del deporte nacido en Abu Dhabi y que tiene en propiedad el Manchester City y otros muchos equipos, sigue con su afán de crear un gran grupo para dominar el fútbol mundial. Además del conjunto citizen, también son los dueños de otros diez clubes en el mundo.

Una larga lista que han pretendido agrandar en las últimas fechas y es que este grupo empresarial dedicado al deporte estaba detrás de la compra de un nuevo club. Su próximo proyecto estaba en Países Bajos y su elección era el NAC Breda. Un histórico equipo del fútbol holandés que ahora mismo no está pasando sus mejores momentos. Se sitúa en segunda división y con importantes problemas económicos.

Por ello, el City Group apareció con una oportunidad económica que la propiedad actual no pudo rechazar. Sin embargo, la factoría llegada desde los Emiratos Árabes Unidos se ha encontrado con un impedimento que no esperaban, los ultras del NAC Breda. Las facciones más violentas de la hinchada del club holandés han exigido a sus dirigentes que no acepten la oferta y que no dejen la entidad en las manos de este grupo que a camino de poseer un club en cada gran país del mundo.

Una situación que ha provocado protestas multitudinarias en las oficinas del club y también en el estadio a las que se ha querido unir buena parte de la afición para intentar paralizar esta operación. Esta respuesta, que no se podría interpretar precisamente como una buena bienvenida, ha provocado según The Guardian, que el holding que posee el Manchester City haya decidido retirar su oferta y dar marcha atrás en sus pretensiones.

La gran operación frustrada

El City Football Group sigue con la ambición de ampliar su enorme nómina de equipos. El holding llegado desde Abu Dhabi había puesto su ojo sobre el NAC Breda, lo que parecía como una gran oportunidad de mercado. Un club histórico en horas bajas y perseguido por las dudas y las deudas.

Por eso, comenzaron unas negociaciones que terminaron fructificando. El acuerdo se había cerrado en torno a los 7 millones de euros. Sin embargo, la hinchada del NAC se negaba a formar parte de esta nueva forma de entender el fútbol que ha surgido a golpe de petrodólar. Las grandes potencias árabes se están haciendo con el control de equipos como el Manchester City, el PSG o el Newcastle por todo el mundo y ellos han decidido que no querían formar parte de esa historia.

El proceso estaba tan avanzado que la propiedad del NAC Breda ya había anunciado de manera oficial el cambio de manos que se producía en el club. Sin embargo, fue en ese momento cuando los ultras de la entidad holandesa tomaron la iniciativa para jugar su papel. Sus comportamientos violentos, sus pancartas en el estadio y sus continuas protestas terminaron consiguiendo su cometido.

Los líderes del City Football Group comprendieron que ante su llegada, la situación se podía ir de las manos y no les convenía protagonizar un escándalo de tan grandes proporciones. Por ello, con todo ya cerrado, decidieron echarse atrás y retirar su oferta. Su llegada no había sido casual, ya que el grupo árabe y el NAC mantienen acuerdos de colaboración para que diferentes jugadores fueran cedidos al cuadro neerlandés.

El club se encuentra en venta en estos momentos y sus actuales propietarios, Globall Football Corporation y Karel Vrolijk, no paran de recibir ofertas. Sin embargo, la más alta había sido la del holding que lidera el Manchester City. Ahora que esa intentona ha caído, tendrán que volver al mercado para encontrar una solución a sus problemas.

Un gigante en rojo

El CFG se ha convertido en la mayor potencia futbolística del mundo. El Manchester City, actual campeón de la Premier League y presente en las semifinales de la Champions, es el buque insignia de este impresionante holding. Sin embargo, sus redes se extienden ya por todo el mundo de manera aplastante. Ya son diez los clubes que hay ligados a este fondo con sede principal en Abu Dhabi.

El Manchester City en Inglaterra, el Girona FC en España, el ESTAC Troyes en Francia, el New York City en Estados Unidos, el Melbourne City en Australia, el Yokohama Marinos en Japón, el Montevideo City Torque en Uruguay, el Sichuan Jiuniu en China, el Mumbai City en la India y el Lommel SK en Bélgica. Su siguiente proyecto estaba destinado a llegar en Países Bajos, pero se ha visto arruinado.

A pesar de que todo esto podría parecer un éxito espectacular, lo cierto es que los únicos triunfos realmente conocidos a nivel mundial llegan desde el Etihad Stadium. Sin embargo, lo que hay detrás del City Football Group también es un agujero económico de proporciones inmensas. Las pérdidas que registran son un abismo difícilmente abordable.

Al menos la pasada temporada, el CFG consiguió reducir el saldo de pérdidas en su balance en un 74% respecto al curso anterior, dejándolas en una cantidad de 64 millones de euros. Un resultado que, aunque parezca malo, es mucho mejor de los que han obtenido en años anteriores, ya que su gestión económica no se caracteriza por su eficiencia.

Tal y como explica el portal especializado 2Playbook, desde que comenzaron sus inversiones en el mundo del fútbol, sus cuentas reflejan un agujero de más de 700 millones de euros entre todas las sucursales que tiene esta gran franquicia por todo el mundo. Solo la llegada del Manchester City a la final de la Champions en el 2021 supuso un impulso realmente positivo que pudo revertir en parte su situación.

A pesar de eso, el origen de su fortuna y las operaciones que han llevado a cabo para ampliar su capital han conseguido aumentar su valoración en un 50%, hasta los 4.000 millones de euros. Esta concepción de crear un grupo multisede bajo la misma marca, idea de Ferran Soriano, ha permitido también que desde el año 2015 se hayan sumado más inversores al proyecto.

Mención especial requiere la llegada del fondo estadounidense Silver Lake, que se hizo con el 10,5% del capital a cambio de una inyección de 411,5 millones de euros. Estos se sumaron a los casi 330 'kilos' que aportó China Media Capital hace siete años. Así es como sigue creciendo un proyecto que de momento solo genera pérdidas, pero que tiene potencial de sobra para seguir gastando.

