Fabio Paratici, el sustituto de Leonardo que quiere el PSG: un adicto al trabajo sin WhatsApp y mano dura

La temporada del PSG ha quedado marcada por el tremendo fracaso que han vivido en la Champions. El conjunto parisino quedó segundo de grupo tras ser superado por el Manchester City y eso provocó que, tras la repetición del sorteo de octavos de final, quedaran encuadrados con el Real Madrid.

Los galos se las prometían muy felices cuando al descanso del partido de vuelta se vieron con dos tantos de ventaja y con un Kylian Mbappé estelar. Sin embargo, el conjunto blanco liquidó la eliminatoria en 17 minutos para la historia y cambió por completo el futuro de su rival. Este curso, tras el cambio de sede por el estallido de la guerra en Ucrania provocado por Rusia, la sede de la final había cambiado de San Petersburgo a París.

Por ello, el reto de levantar la orejona era más importante que nunca. El proyecto multimillonario del PSG tenía su objetivo más importante desde la llegada del potencial económico de Qatar. Pero la caída en el Santiago Bernabéu les ha marcado el principio de su fin. Ahora solo les queda terminar de ganar una Ligue-1 que tienen encaminada y empezar a mirar en su nueva era sin Mbappé. El que debería ser el líder de su proyecto se marchará sin que ingresen nada por él después de haber rechazado este verano hasta 200 millones de euros. Y alguien tiene que pagar por tan mayúsculo desastre.

Mbappé, Leonardo y Al-Khelaifi Reuters

Hay varios señalados, pero el primero de todos es Leonardo, el director deportivo del club y el máximo responsable junto a Mauricio Pochettino de todo lo que sucede con el equipo. El técnico argentino está sentenciado y el brasileño es la cabeza que Nasser Al-Khelaifi va a entregar al Emir para justificar el desastre.

El presidente está descontento con las últimas inversiones que ha realizado el propio Leonardo y que no le han permitido luchar por una Champions, con la disputa de una sola final desde que aterrizaron en la ciudad de la Torre Eiffel. Por ello, ya piensa en posibles sustitutos y el primer nombre que se ha puesto sobre la mesa es Fabio Paratici, ahora en el Tottenham.

El trotamundos Fabio Paratici

Leonardo tiene fecha de caducidad y el elegido para sustituirle parece ser Fabio Paratici, actual director general de fútbol del Tottenham. Se trata de una persona con amplia experiencia en este tipo de gestiones y que ahora se ha convertido en uno de los hombres fuertes en la directiva de Daniel Levy. Es el líder del nuevo proyecto del club londinense junto a su entrenador, Antonio Conte.

Uno de los principales inconvenientes para su llegada es que precisamente acaba de llegar a la entidad de White Hart Lane y sería extraño que pusiera punto y final a su aventura para comenzar un nuevo proyecto en París. Pero quizás las labores de persuasión que pueda llevar a cabo Nasser Al-Khelaifi y, sobre todo, las que puedan hacer desde Qatar, pueden cambiar su ecosistema, ese que ya varió con su salida de la Juventus, club en el que estuvo más de una década.

A sus 49 años, la figura de Fabio Paratici podría definirse como la de un auténtico trotamundos del fútbol. Lo fue durante su modesta carrera como jugador y podría serlo también en su carrera como directivo. Arrancó su carrera en el Piacenza en el año 1989 y pasó por hasta 12 equipos en los 15 años que duró su andadura profesional. Sus apariciones más destacadas fueron su paso por el Sassuolo y el Palermo.

Fabio Paratici y Andrea Agnelli Juventus

Se retiró a los 31 años después de haber pasado por un ir y venir de clubes para encontrar su verdadero éxito en los despachos. Comenzó su andadura como jefe de scouting de la Sampdoria donde ya recogió sus primeros reconocimientos hasta convertirse en una figura clave dentro del equipo directivo. Ahí, su unión con Giuseppe Marotta fue fundamental para que su carrera despegase.

Su progresión hizo que otro gran magnate del fútbol italiano como Urbino Cairo se interesara en su figura, dando lugar a una gran batalla por hacerse con sus servicios. Finalmente, Fabio esquivó la oferta del Torino y terminó mudándose en 2010 a la Juventus de la mano del propio Marotta. Allí formó un tándem junto a él y, posteriormente, con Andrea Agnelli.

Esta aventura duró 11 años hasta que el pasado 26 de mayo del año 2021 terminó abandonando el club para unas semanas después confirmar su llegada al Tottenham. Un viaje en el que solo lleva unos meses y que ahora podría verse interrumpido por las tentaciones que podrían llegar próximamente desde París.

Mano dura y seriedad

La llegada de Fabio Paratici al PSG sería la de uno de esos personajes que siempre esconde el mundo del fútbol y que no suele aparecer en los medios. Su perfil parece totalmente contrario al de Leonardo, una persona mucho más abierta, acostumbrado a aparecer en los medios y que suele llevar una sonrisa en su rostro. No ahora, que todo son nubes negras en su horizonte.

Paratici, además de un totramundos, es un enfermo del fútbol, un trabajador incansable y una persona que no tiene tiempo para todo aquello que no sea su trabajo. Mano dura para el PSG. Todo lo que se cuenta sobre Fabio en el universo del balompié es trabajo y más trabajo. Por ello, no es extraño que se pase el día llamando a jugadores, entrenadores y demás agentes del fútbol sea el día que sea y sea la hora que sea. Si tiene algo que hacer no descansa hasta que lo cierra.

Fabio Paratici siguiendo un partido de fútbol Europa Press

Además, nunca descansa. Se pasa gran parte del día viendo fútbol, especialmente en Europa y en América, para tener controlados a todos los jóvenes talentos que surgen en el planeta. Y cuando no lo hace es porque está viajando para conseguir algo para su club. Los que trabajan junto a él afirman que nunca cesa y que se pasa las 24 horas viviendo por y para el fútbol y para sus labores de gestión. Le consideran un auténtico adicto.

En su haber, durante su etapa en la Juventus, destacan fichajes como los de Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Carlos Tévez, Kingsley Coman o Paul Pogba. Contrataciones conseguidas tras una dedicación incansable. Dicen que su teléfono nunca descansa porque siempre está hablando con representantes, jugadores o entrenadores, siempre buscando nuevos proyectos o nuevos fichajes. Un no parar que le hace casi imposible de localizar.

Además, hasta su llegada a Inglaterra, no disponía de la popular aplicación de comunicación WhatsApp. Por eso era todavía más complicado localizarle. Con su teléfono todo el día pendiente de grandes llamadas y sin poder mandarle un mensaje a través de esta red social, quien quería dar con él tenía que hacer lo imposible. Sin embargo, este verano, la dirección del Tottenham le obligó a que se abriera también esta vía de comunicación tan popular para que fuera más sencillo llegar hasta él. Ahora ya tiene WhatsApp, pero sigue funcionando a la vieja usanza.

Así es Fabio Paratici, una personalidad fuerte y estricta que se centra en su trabajo y se aísla del resto. Un director deportivo atípico, ya que no vive encerrado en su despacho, si no que es de esos que es habitual de ver por el vestuario, tratando con los jugadores y conociendo los pormenores de la plantilla. Y eso es lo que buscan ahora el PSG y Nasser Al-Khelaifi, una persona que se ponga al mando con mano dura y mucho conocimiento.

[Más información: Revolución en el PSG tras el fracaso en Champions: la lista negra que cambia el futuro de sus estrellas]

Sigue los temas que te interesan