Pochettino detalla la crisis que vive el PSG tras perder contra el Real Madrid y vuelve a señalar al VAR

La eliminación de la Champions League del PSG no se asumirá tan fácilmente como en otras ocasiones. El equipo francés se veía capaz de tumbar al Real Madrid y poder triunfar esta temporada en Europa. Sin embargo, la revolución de la segunda mitad y una remontada histórica les apartaron. Un vaparalo que, como reconoce Mauricio Pochettino, no se superará en los próximos días.

El entrenador del Paris Saint-Germain ha reconocido en su última rueda de prensa que el vestuario está muy tocado. Pochettino ha asumido la culpa por no preparar al equipo para momentos de tensión como los vividos en el Santiago Bernabéu y ha pedido concentración para ganar la Ligue-1.

Además, como ya hiciera nada más terminar el encuentro en Madrid, señaló al VAR y al colegiado como impulsores de la remontada. Según el técnico, el primer gol de Benzema debió anularse por falta sobre Donnarumma. Una jugada que "objetivamente" debió pitarse como falta sobre el portero.

Decepción

"Decepcionados. No solamente nosotros, sino todos. Los jugadores, todos los miembros del club. Hay una gran decepción. Ha sido un palo fuerte. Han sido unos días duros. Es normal que en este tiempo no se haya descansado lo suficiente como para tener la mejor de la energía. La responsabilidad es enorme. La responsabilidad de que tenemos que terminar la temporada de la mejor manera y ganar el título. El ambiente que nos encontraremos será el que la afición quiera. Entendemos su decepción. Está claro que el derecho de manifestar sus sentimientos está ahí".

Cómo motivarse

"La motivación tiene que estar ahí. La motivación interna de cada uno tiene que estar a disposición del equipo. No se puede parar. Está la responsabilidad de terminar el trabajo. Ganar el título es más que suficiente para encontrar la motivación para cada día entrenarse de la mejor manera y jugar los partidos de la forma que demanda esta competición".

Mejores que el Madrid

"En el análisis del partido, creo que tanto en París como en los 60 minutos de partido en Madrid, el PSG fue superior. Merecidamente, quizás, con más distancia en el marcador. Y la forma en la que se nos escapa la eliminatoria es algo que jode y te deja jodido. Te deja algo dentro que es difícil de sacarlo. Bronca, fastidio. Ese malestar que te hace difícil dormir de noche. Pero tenemos la responsabilidad de seguir.

Responsabilidades

"La responsabilidad es conjunta del equipo. De cada vez que jugemos hacerlo con la motivación y el respeto que merece llevar esta camiseta. Está claro que es un momento difícil para todos. Es un momento complejo, pero hay que encontrarla y tenerla y ponerla a disposición del equipo para tener un resultado que nos empiece a sanar un poco. Una victoria no nos va a consolar, pero lo importante es tener respeto y seguir el objetivo de ganar la liga".

Falta sobre Donnarumma

"Hasta el minuto 60, analizando para recordar, la falta de Carvajal, tarjeta amarilla contra Mbappé. Si analizamos el partido hasta ese momento, fue de control absoluto. Nadie podía prever lo que iba a pasar. Es una jugada que para mí es clara falta, objetivamente hablando no sé cómo el VAR no da esa falta. Más allá de que no sirva de excusa, pero creo que es un condicionante que marca el devenir psicológico y emocional de nosotros y del equipo contrario".

Preparación mental

"De todas maneras, es verdad que son cosas inexplicables. Son momentos difíciles que no hemos gestionado de la mejor manera. No gestionamos ese momento del partido. Eso es culpa nuestra. Un equipo que quiere jugar y ganar la Champions, esos momentos de dificultad hay que reaccionar de otra manera. Por eso también el malestar que sentimos, la frustración de que el rival solo fue mejor en un periodo muy corto de 180 minutos".

