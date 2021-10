Kimmich preocupa al Bayern por su deseo de no vacunarse: "Todavía tengo muchas preocupaciones"

Crece la preocupación en el Bayern de Múnich con la situación de uno de sus mejores jugadores. Joshua Kimmich se niega a someterse al proceso de vacunación por el momento asegurando que tiene todavía preocupaciones para aceptar la llegada del antídoto contra la Covid-19 en su organismo.

El jugador alemán, a pesar de que no se declara un anti-vacunas como tal, cree que deben respetar su decisión de no vacunarse por ahora, aunque no descarta hacerlo en un futuro si encuentra la confianza que sigue buscando. De hecho, el centrocampista del Bayern reconoce que espera que se hagan estudios a largo plazo de las vacunas que reúnan las suficientes certezas como para animarse a dar el paso.

Así explica un molesto Kimmich su postuera: "Porque solo quiero esperar por mí mismo cuando haya estudios a largo plazo. Sin embargo, soy consciente de mi responsabilidad. Por supuesto, me adhiero a las medidas de higiene. También se da el caso de que a los jugadores no vacunados del club nos hacemos pruebas cada dos o tres días".

Joshua Kimmich en un partido con el Bayern de Múnich Europa Press

A pesar de su negativa, no quiere que se le califica como una persona contraria al antídoto: "Absolutamente lo tengo en cuenta. Por eso no digo categóricamente que no me vacunaré en absoluto. Se trata solo del hecho de que todavía tengo algunas preocupaciones. Por eso es muy posible que me vacunen en el futuro".

"Solo hay 'vacunados' o 'no vacunados'. Y 'no vacunado' a menudo significa que de alguna manera eres un negacionista de la corona o un oponente a las vacunas. Pero también creo que hay algunas otras personas en casa que solo tienen algunas preocupaciones por vacunarse, sean cuales sean sus razones. Y creo que eso también debería respetarse. Especialmente siempre que se ciña a las medidas. A menudo tengo la sensación en nuestra sociedad de que si no estás vacunado, de alguna manera te tachan directamente".

Preocupación en el Bayern

Kimmich se mostró muy molesto tras la victoria del equipo muniqués frente al Hoffenheim por 4-0 con este tema. Sin embargo, recibió una especie de reprimenda por parte de una personalidad tan importante como Rummenigge: "Él es un jugador de la Bundesliga que tiene una función de modelo a seguir en muchas cosas. En cuanto a él, primero quiere esperar a que se produzca el efecto a largo plazo y se somete a pruebas cada dos días. Como modelo a seguir, sería aún mejor si estuviera vacunado". Duras palabras las expuestas en Bild.

Rummenigge, director general del Bayern FC Bayern

Por su parte, otro que apuesta por la vacunción de Joshua es su compañero Thomas Müller, que tiene muy claro qué consejo darle al centrocampista: "Es una línea muy fina, una discusión ética, moral. ¡Soy un amigo de las vacunas! Y espero que los jugadores que aún no han sido vacunados cambien de opinión".

En el tema no solo han opinado personas de fútbol, sino que también han intervenidos expertos de la salud como Karl Lauterbach, que sigue una línea similar: "No es bueno que no esté vacunado. Si dice que está esperando, es difícil. Una vacunación con él sería valiosa, porque tiene un enorme efecto simbólico para los jóvenes que son un problema epidemiológico".

El polémico caso ha trascendido las fronteras del Bayern de Múnich y ya se equipara al de otras figuras del deporte como la mediática de Kyrie Irving, a pesar de que en la Premier League también ha habido jugadores que han tenido una postura similar. En su defensa ha querido salir el entrenador Felix Magath: "El hecho de que no se vacune no hace que Kimmich sea una peor persona".

[Más información: Cristiano Ronaldo pierde los papeles en la histórica humillación del Liverpool al Manchester United]

Sigue los temas que te interesan