La Premier League se prepara para jugar cuatro partidos al día en Wembley a partir de junio

La Premier League sigue estudiando fórmulas para regresar a la competición de la forma más rápida y más segura. Desde hace días se plantea hacerlo en una única sede para concentrar a todos los equipos en una misma ciudad, de manera aislada, pero de una forma en la que se agilizase la temporada para acabar cuanto antes aminorando los desplazamientos de los clubes.

Este lunes el diario The Times adelanta que en estas reuniones se valora concentrar los partidos en Wembley ya que Londres tiene la suficiente capacidad para tener a todos los clubes concentrados durante el tiempo que se necesite para terminar la temporada. De hecho, se informa que esto se vendería como un gran evento televisivo con entre cuatro y cinco partidos por día, por lo que serán a puerta cerrada, y que se comenzaría en el mes de junio.

La Football Association, además de Wembley, también ha ofrecido St George's Park, el lugar donde habitualmente se concentra la selección inglesa, para acoger los entrenamientos. La mayoría de los clubes tiene entre 10 y 11 encuentros aún por disputar, por lo que se espera que en un mes se pudiera completar lo que resta de Premier League.

Van Dijk y 'El Kun' Agüero, en el partido Liverpool - Manchester City Reuters

El motivo para no hablar del mes de mayo como se hace en Alemania es porque los clubes ingleses no tienen un acceso tan fácil a los test necesarios para asegurar que no hay riesgo de contagio entre los jugadores como en el país germano. El sistema de salud de Alemania está preparado ya para evaluar a las 240 personas que son necesarias para que cada partido se desarrolle sin problemas.

¿Y en España?

En España también se ha planteado la posibilidad de establecer una única sede, o una única zona en este caso, para terminar la competición. Las Islas Canarias ofrecieron a través de su asociación hotelera a la Federación y a LaLiga la posibilidad de que todo se desarrolle entre las dos islas principales del archipiélago. Ambos entes descartaron la posibilidad ya que consideran que no sería viable disputar tantos partidos en un corto espacio de tiempo en esas instalaciones.

