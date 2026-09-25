El Manchester City, declarado culpable por incumplir las normas del Fair Play Financiero

"El Manchester City ha sido declarado culpable de casi todos los cargos relacionados con el incumplimiento de la normativa financiera de la Premier League", así ha soltado la bomba el diario The Athletic.

En febrero de 2023, el club mancuniano fue acusado de 115 infracciones, pero la Premier League tuvo que hacer una corrección y aumentar la acusación a 130 porque había confusión sobre algunos problemas relacionados con diferentes temporadas.

Al City se le acusa de no dar información financiera precisa entre 2009 y 2018, de no dar los detalles correctos en cuanto a los pagos a jugadores y entrenadores en el mismo periodo y de incumplir las reglas financieras de la UEFA entre 2013 y 2018.

La sanción que puede recibir el City en caso de ser declarado culpable puede ir desde la pérdida de puntos al descenso de categoría, o quedarse en una multa económica como ya le pasó en 2019 cuando la UEFA le sancionó con dos años sin competir en Europa.

No obstante, el Tribunal de Arbitraje Deportivo lo redujo a una sanción financiera. Hasta el momento, el City ha estado defendiendo su inocencia desde el comienzo del caso.

En el peor de los casos, "existe la posibilidad de que al Manchester City se le retiren títulos", apunta la prensa británica, que también se ha hecho eco de la noticia.

Contra las cuerdas

Según The Athletic, "aún no se han determinado las sanciones -todas las opciones siguen sobre la mesa- y se espera que el Manchester City apele la decisión".

"El club ha sido hallado culpable de todos los cargos salvo uno de los 115 presentados (inicialmente). El proceso de la Premier League sigue en curso, con aspectos importantes aún pendientes de resolución. La postura del Manchester City se mantiene en consonancia con el comunicado emitido por el club en febrero de 2023", se añade en la noticia.

"La Premier League confía en lograr la victoria. Los clubes de la máxima categoría fueron informados de que se había tomado una decisión tras la reunión de la Premier League celebrada el jueves", se amplía en la información.

El Etihad Stadium, estadio del Manchester City. EFE

Un portavoz del Manchester City, ha asegurado que "el proceso de la Premier League sigue en curso, con importantes detalles por completar, y está sujeto a estricta confidencialidad. Por lo tanto, la postura del Manchester City FC se mantiene coherente con la declaración del club de febrero de 2023", ha recogido The Telegraph.

"Durante ocho años, el club ha respetado diligentemente el debido proceso, partiendo de la base de que la junta directiva y el comité ejecutivo de la Premier League se comportarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas", ha añadido el portavoz.

Aunque la más que probable apelación del Manchester City volverá a retrasar la resolución de la Comisión independiente que debe dirimir el caso del conjunto mancuniano, la noticia supone un primer paso importante después de meses marcados por el silencio y la falta de información.