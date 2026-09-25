Las grandes ligas europeas se unen contra Infantino: "El fútbol ha sufrido uno de los mayores abusos de poder de la historia"

El fútbol europeo ha dicho "basta". En un movimiento sin precedentes por su firmeza y unidad, las cuatro ligas más potentes del continente -LaLiga, la Premier League, la Serie A y la Bundesliga- han emitido este viernes un contundente comunicado conjunto dirigido Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El objetivo de esta alianza histórica es exigir una revisión estructural profunda en la gobernanza de la institución y reclamar un cambio de modelo que frene las imposiciones del máximo mandatario del fútbol mundial a las puertas de un nuevo ciclo electoral.

Bajo el paraguas de figuras como las European Leagues y la World Leagues Association, los organizadores de las competiciones nacionales han denunciado públicamente lo que consideran una deriva inaceptable del máximo organismo del fútbol mundial.

🚨🚨 LES PLUS GRANDES LIGUES EUROPÉENNES METTENT LA PRESSION SUR LA FIFA !



Dans un courrier commun, la Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, La Liga 🇪🇸, la Bundesliga 🇩🇪 et la Serie A 🇮🇹 réclament une REFONTE DE LA GOUVERNANCE DE LA FIFA.



👉 Plus de contre-pouvoirs et de transparence

👉 Une vraie… pic.twitter.com/tBPZupswV0 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 25, 2026

En el manifiesto publicado, las ligas no dudan en señalar directamente a la actual presidencia, acusándola de poner en riesgo la base de la pirámide del fútbol: "En los últimos años, los cimientos históricos del fútbol se han visto amenazados por un problema fundamental de gobernanza: el presidente de FIFA ha promovido activamente iniciativas abusivas en lugar de proteger al fútbol frente a ellas".

Calendario y acumulación de poder

El descontento no es nuevo, pero ha alcanzado un punto de ruptura. Las ligas argumentan que el constante expansionismo de la FIFA, traducido en decisiones unilaterales de gran alcance que saturan el calendario, asfixia a las competiciones locales y a los propios futbolistas.

En el texto, recuerdan que alrededor del 1% de los jugadores profesionales participa en la Copa del Mundo, mientras que el resto y sus respectivos clubes se ven obligados a detener su actividad comercial y deportiva cuando se interrumpen las ligas nacionales.

Esta saturación y la falta de consenso ya motivaron en octubre de 2024 una denuncia formal ante la Comisión Europea, una acción que, según las ligas, fue "consecuencia de un marco de gobernanza deficiente" en el que la FIFA prioriza sus propios objetivos comerciales sobre la sostenibilidad económica de las ligas.

Además, advierten de proyectos mercantilistas como el recién retirado FIFA Forward Enterprise (FFE). Aunque frenado gracias a la presión del sector, los firmantes alertan de que "las condiciones que propiciaron su aparición siguen vigentes" y rechazan de plano conformarse con "cambios superficiales de procedimiento".

Para LaLiga, Premier, Serie A y Bundesliga, el conflicto trasciende la figura de Infantino y apunta al diseño mismo de la organización. El comunicado oficial recalca que el problema de gobernanza va mucho más allá del papel de una sola persona, y cuestiona si el presidente de la FIFA debe concentrar simultáneamente tanto poder regulatorio, comercial y político sin contrapesos efectivos.

Es en este punto donde las ligas elevan el tono, asegurando que, pese a los intentos de reforma del pasado, "una vez más, el fútbol ha sufrido uno de los mayores abusos de poder de la historia de FIFA".

Tres exigencias

Ante esta situación, el bloque europeo exige la implementación inmediata de tres compromisos fundamentales para democratizar la institución. En primer lugar, reclaman un papel real en la toma de decisiones mediante la creación de un órgano permanente que dé voz y representación a ligas, clubes, jugadores y federaciones.

Para ello, exigen que las decisiones críticas sobre el calendario o el empleo requieran el acuerdo vinculante de estos grupos directamente afectados.

En segundo lugar, piden que cualquier nueva propuesta se fundamente en decisiones basadas en datos objetivos y evaluaciones independientes, publicadas antes de tomar decisiones definitivas, analizando el impacto real sobre todas las partes.

Por último, exigen proteger la función reguladora de la FIFA frente a sus intereses comerciales. Para lograrlo, solicitan que los comités de ética, supervisión financiera y procesos electorales cuenten con presupuestos y nombramientos verdaderamente independientes de la presidencia.

El manifiesto de las grandes ligas aterriza en un momento político clave. Con el horizonte electoral a la vista, los organizadores nacionales lanzan un órdago a todos los candidatos a presidir el organismo.

Les instan a respaldar estos principios y a convocar, en sus primeros 100 días de mandato, una "Convención sobre Gobernanza" presidida por una figura independiente y con un plazo de seis meses para presentar conclusiones.

"Este es el momento de decidir no solo quién dirigirá FIFA, sino también cómo debe dirigirse", sentencia el texto, haciendo un llamamiento global para que otras confederaciones y actores se sumen a la causa.

La pelota está ahora en el tejado de la organización, cuya autoridad en el futuro inmediato, como concluyen las ligas, "solo puede emanar de compartir responsabilidades, aceptar el escrutinio y ganarse la confianza".